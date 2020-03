El experimento de Suecia para combatir el coronavirus: sin confinamiento y con los colegios abiertos

Suecia se ha convertido en uno de los pocos países europeos en no poner demasiados límites a sus ciudadanos para luchar contra el coronavirus, que ya ha dejado 15.000 muertos en todo el continente y cientos de miles de infectados. Con todo, el país nórdico apenas registra 2.800 contagiados y 71 muertos y no vislumbra establecer medidas estrictas para limitar el movimiento de la población. Según el periódico 'Financial Times', Suecia está embarcada en un "gran experimento" que evita el confinamiento y que dejará, de momento, todos los colegios abiertos.

Colegio abierto, gente yendo al trabajo y buses repletos

Las escuelas para adolescentes de más de 16 años permanecen abiertas, muchas personas continúan yendo con normalidad al trabajo y ayer, según recoge este mismo periódico, los buses y el metro de Estocolmo estaban llenos de gente. De momento, las medidas que ha adoptado el gobierno sueco pasan por cerrar las universidades, prohibir las reuniones públicas de más de 500 personas y han pedido a los empleados que se queden en casa si es posible.

De momento, la máxima autoridad sanitaria del país, Johan Carlson, ha defendido la posición de Suecia: "No podemos tomar medidas draconianas que tengan un impacto limitado en la epidemia, pero que eliminen las funciones de la sociedad", según recogió el propio 'Financial Times'. Por otra parte, señaló que las muertes en Suecia -que actualmente son alrededor de 90.000- se incrementaría significativamente en caso de sobrecarga del sistema de salud. Suecia cuenta con cerca de 3.000 contagiados y 71 muertos, pero no parece preocupada por tomar medidas drásticas rápidamente.

Los expertos discrepan

Mientras que el epidemiólogo sueco Anders Tegnell consideró que "el futuro todavía parece manejable" y, por tanto, las escuelas podían y debían permanecer abiertas para garantizar el cuidado de los niños de los profesionales sanitarios, otros expertos sanitarios del país cuestionan las medidas que se están adoptando. Para Joacim Rocklov, epidemiólogo de la Universidad de Umea, las "autoridades suecas han asumido riesgos para la salud pública" cuando se desconocía la naturaleza del coronavirus. "No veo por qué Suecia deba ser diferente a otros países, esto es un gran experimento que puede salir bien o mal", añadió este mismo experto al 'Financial Times'.

Aunque se alejan de la propuesta inicial de Reino Unido de "dejar" que parte de la población se inmunizase, las autoridades suecas confían en la disciplina social inherente a las sociedad nórdicas, esto es, un contacto social ya de por sí limitado y una vida menos gregaria para evitar cadenas de contagio. Aún así, la imagen de las ciudades suecas es muy diferente a la que se veía hace un mes y el primer ministro sueco, Stefan Lofven ya ha pedido que se restrinjan las visitas a personas de edad avanzada o que, en la medida de lo posible, se trabaje desde casa. Las características de un país como Suecia, incluso los rasgos culturales permiten que el distanciamiento social no tenga que ser establecido por ley (al menos de momento) sino que se imponga una disciplina colectiva y velada.