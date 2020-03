Los test de coronavirus comprados en China tienen fallos: España cae en la falta de previsión para producirlos

La Cadena SER ha hablado con alguna empresa de biotecnología, especialista en diagnóstico molecular, que en cuanto aparecieron los dos primeros casos en Madrid, y estamos hablando de la última semana de febrero, se pusieron a trabajar para hacer hacer un test que detectara el coronavirus.

Lo validó el Instituto de Salud Carlos III porque ese es el proceso. E incluso ofrecieron su producción al Gobierno. Avisaron al Ejecutivo de que podría hacer miles de test al día, pero las autoridades cambiaron de estrategia.

Ante la avalancha de casos, se decidió que solo se haría a los pacientes graves, a los ingresados en el hospital con un cuadro agudo de afección respiratoria. Y por una razón, porque estamos hablando de las denominadas PCR que son test que necesitas mucha capacidad logística para hacerla, es decir, equipamiento en los laboratorios y personal especializado. Y no lo había para hacer frente al incremento de casos tan fuerte.

Estas pruebas, las PCR necesitan máquinas y también tiempo para obtener el resultado. Es decir, el positivo se confirma en horas. Cinco o seis horas. Pero eso sí, son mucho más fiables que los test rápidos que hemos comprado a China y cuyo resultado se conoce en quince o veinte minutos. Es un kit que se compara a la prueba del embarazo y tiene una ventaja y una desventaja.

El diagnóstico de #COVID19 lleva haciéndose desde el inicio de la epidemia gracias a la prueba de la PCR, a esta técnica se suman los test de diagnóstico rápido, más sencillos de utilizar y que permiten resultados en 15 minutos.#EsteVirusloParamosUnidos

Aquí te lo explicamos👇 pic.twitter.com/c4iw2x6Q88 — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 26, 2020

Por una parte, te permite hacer un cribado masivo, hacer la prueba no solo a los grupos de riesgo en los hospitales y residencias y luego a las personas que están en casa con síntomas. Pero su fiabilidad no es del 100 por cien. Presenta falsos negativos. Los expertos nos dicen que fallan en un 20 o 25 por ciento de los casos. ¿Por qué? Porque detecta muy bien cuando hay una carga viral alta. Y sin embargo, no caza cuando esa carga viral es baja, cuando solo tienes síntomas muy muy leves. Sin embargo, las otras pruebas las PCR son muy fiables, del cien por cien. En todo caso, el Gobierno además de haber comprado esos cinco millones de test rápidos a China, también está ya trabajando con las empresas españolas para que produzcan y fabriquen sus propios kits.

Test devueltos

El portavoz de Sanidad ha explicado España ha conseguido varios proveedores. El primero hizo un envío de 9.000 test rápidos que antes de usarlos se validaron en Centro Nacional de Epidemiología y varios hospitales de Madrid. "Vimos que las especificaciones de este test o este lote no correspondía con los certificados de calidad con marcado CE. Se han devuelto y nos van a proveer con test rápidos", ha asegurado Simón.