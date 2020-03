China explica que los test rápidos de coronavirus que compró España pertenecen a una empresa sin licencia

La Embajada de China en España ha afirmado este jueves que la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology, a la que según algunos medios el Ministerio de Sanidad ha comprado tests rápidos para detectar el coronavirus, "no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos".

1⃣ Las donaciones realizadas por el Gobierno de #China y otras entidades como @AlibabaGroup no incluyen productos suministrados por Shenzhen Bioeasy Biotechnology. — Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) March 26, 2020

El Gobierno, además de haber comprado cinco millones de test rápidos a China, también está ya trabajando con las empresas españolas para que produzcan y fabriquen sus propios kits pero esa información de China explica lo que contaba este jueves la Cadena SER acerca de los fallos que presentaban algunos de los test que ya habían sido adquiridos: según los expertos, son imprecisos en un 20 o 25% de los casos.

El propio Fernando Simón reconocía horas más tarde que, en algunos lotes, vieron "que las especificaciones de este test o este lote no correspondía con los certificados de calidad con marcado CE" y por eso se han devuelto un primer lote de 9.000 test rápidos tras su análisis en España y que se han conseguido otros test de otros proveedores.

La Embajada ha aclarado que "las donaciones realizadas por el Gobierno de China y otras entidades como AlibabaGroup no incluyen productos suministrados por Shenzhen Bioeasy Biotechnology" y que "la compra de materiales sanitarios anunciada por Sanidad está en curso y los materiales no han salido de China aún. El Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados, en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida".

Además, las pruebas PCR necesitan máquinas y también tiempo para obtener el resultado. Es decir, el positivo se confirma en horas, cinco o seis. Pero eso sí, son mucho más fiables que todos los test rápidos que hemos comprado a China y cuyo resultado se conoce en quince o veinte minutos. Es un kit que se compara a la prueba del embarazo.

Su fiabilidad no es del cien por cien. Presenta falsos negativos. Los expertos dicen que fallan en un 20 o 25 por ciento de los casos, asegura Mariola Lourido. ¿Por qué? Porque detecta muy bien cuando hay una carga viral alta. Y sin embargo, no caza cuando esa carga viral es baja, cuando solo tienes síntomas muy muy leves. Sin embargo, las otras pruebas las PCR son muy fiables, del cien por cien. En todo caso, el Gobierno además de haber comprado esos cinco millones de test rápidos a China, también está ya trabajando con las empresas españolas para que produzcan y fabriquen sus propios kits.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha justificado la compra de una partida de tests rápidos para detectar el contagio de coronavirus que no cumplen los estándares en que se hizo a una empresa nacional, cuyos productos tenían la marca CE, lo que dio "todas las garantías".

Así lo ha manifestado Illa este jueves en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, donde ha asegurado que "verificamos el fabricante" que "era un proveedor de confianza y le hemos pedido que los cambien".

En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha detallado en un comunicado que esta operación, que no está relacionada con la compra de material sanitario anunciada ayer por Illa, se inició antes de que las autoridades chinas facilitaran nuevos listados de sus proveedores al Gobierno de España.