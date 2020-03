El primer ministro británico, Boris Johnson, da positivo por coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dado positivo por coronavirus y está en aislamiento: "Durante las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus ", dijo el propio Johnson. "Ahora estoy en autoaislamiento, pero continuaré liderando el gobierno mientras luchamos contra este virus", ha explicado a través de videoconferencia. Un portavoz de Downing Street dijo que Johnson, de 55 años, presentaba síntomas leves desde el jueves. "El primer ministro fue examinado para detectar coronavirus por consejo personal del director médico Chris Whitty ", dijo el portavoz.

Las decisiones de Johnson en la gestión de esta crisis habían suscitado mucha polémica porque, inicialmente, le restó importancia a la situación y tardó mucho más que otros líderes europeos en decretar el confinamiento. Hasta el día 20 de marzo no anunció el cierre de bares, restaurantes y museos en el Reino Unido y también le costó cerrar los colegios para tratar de evitar la propagación del virus.

Algunos usuarios de Twitter han recuperado, tras conocerse la noticia del positivo en coronavirus, un vídeo del día 3 de marzo en el que el mandatario británico quitaba importancia al COVID-19: "Estreché la mano de pacientes con coronavirus. Estreché la mano de todos. Seguiré dándoles la mano a todos", decía entonces.

En esa misma comparecencia, el primer ministro británico defendió no timar medidas de restricciones en el país: "Ya tenemos un sistema sanitario fantástico, sistemas de pruebas fantásticos y una vigilancia fantástica de la propagación de la enfermedad. Quiero enfatizar que para la gran mayoría de las personas de este país, deberíamos seguir con nuestros negocios como siempre". Dos días después, el 5 de marzo, el mensaje que trasladaba a los británicos era "lávese las manos". El día 12 de marzo ya reconocía la importancia de la pandemia, pero argumentaba su decisión de no cerrar escuelas: "El consejo científico es que esto podría hacer más daño que bien en este momento". No cerró los colegios hasta el 20 de marzo, hace solo una semana.