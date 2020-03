Luka Jovic, jugador del Real Madrid, se enfrenta a medidas legales por incumplir la cuarentena. El jugador serbio decidió volver a su país y viajó a Belgrado a pesar de las medidas de restricción para las personas que llegan de otros países. El serbio sigue recibiendo críticas y a la última ha sido de Dragoslav Stepanovic.

El extrentrenador del Athletic y del Eintracht, exequipo de Jovic, fue my claro sobre la conducta del jugador. "Jovic es el único hombre que hace el 100% de lo que podría arruinar su carrera. Trabaja contra sí mismo".

"No puedo creer que el chico se esté haciendo esto a sí mismo. Leí los medios en Serbia y sé qué vida tuvo, que de niño dormía en su automóvil con su padre para esperar hasta la mañana para entrenar en Red Star. El sacrificio que hizo... Y ahora, esto", explicó en declaraciones para el diario Kurir.

"Cuando te dicen que es una prohibición, ¡finges que no lo entiendes! Será mejor que se calle, no hablar. No puedo creer que haya hecho algo como esto", añadió.

"Es mi error no haberme informado mejor"

El jugador serbio admitió su error y lo achacó a no conocer los protocolos. "Es mi error no haberme informado mejor, pero considero que es importante que se destaquen las condiciones (de la cuarentena) sobre todo para la gente que llega desde el extranjero", dijo el atacante, que afirmó "estar listo para sufrir las consecuencias".

Jovic declaró que cuenta con el apoyo de su familia, la novia, los amigos y colegas en esta situación. "Me conocen bien y saben que no pondría nunca a nadie en peligro de forma consciente. Fue un choque para todos, para mí y para ellos, pero tengo su pleno apoyo. Como siempre".