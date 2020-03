Italia suma 756 muertes en un día, supera las 10.779 y se acerca a los 100.000 contagiados

El número de fallecidos en Italia a causa del coronavirus alcanzó hoy los 10.779, lo que supone 756 muertes en las últimas 24 horas y se registró un pequeño aumento de los contagiados, informó este domingo Protección Civil.

El número total de personas infectadas actualmente son 73.880 y se registran 3.851 más que ayer, mientras que este viernes el aumento había sido de 3.651 enfermos más y en total se ha llegado a los 97.689 contagiados desde el pasado 20 de febrero cuando se detectó el primer caso.

Y se han curado 13.030 personas, 643 en el último día, según informó el jefe de la Protección civil en su rueda de prensa diaria.

El dato de los contagios demuestran que la tendencia hoy no baja, pero se mantiene estable y mucho depende del número de pruebas que se han realizado.

España, tras los pasos de Italia

Los casos de coronavirus en España se elevaron este domingo a 78.797, lo que supone 6.549 más que ayer, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad este domingo. Un total de 6.528 personas han fallecido, 838 más que este sábado, marcando un nuevo récord en el número de muertes diarias.

Además, ya se han curado 14.709 pacientes (2.424 más que el sábado), mientras que 4.907 (332 más) han precisado de ingreso en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Lista de actividades esenciales

Lista de actividades que se consideran esenciales y podrán ir a trabajar a partir de este lunes. Desde mañana y hasta el jueves 9 de abril todos los trabajadores de las actividades consideradas no esenciales no deberán desplazarse a su lugar de trabajo.

España endurece el confinamiento

El permiso retribuido para trabajadores no esenciales: cómo se aplica, a quién alcanza y a quién no. El artículo único del decreto con el que se ordena estar en casa, cobrando el salario, a todos los trabajadores no esenciales, detalla qué supone recibir este permiso retribuido recuperable y en qué condiciones hay que recuperar los días no trabajados, según avanzó la Cadena SER.

Evolución de los casos en España