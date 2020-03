España alcanza un nuevo máximo diario: 838 muertos en 24 horas y llega a los 78.797 contagios

Los casos de coronavirus en España se elevan a 78.797, lo que supone 6.549 más que ayer, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad este domingo. Un total de 6.528 personas han fallecido, 838 más que este sábado, marcando un nuevo récord en el número de muertes diarias.

Además, ya se han curado 14.709 pacientes (2.424 más que el sábado), mientras que 4.907 (332 más) han precisado de ingreso en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Las comunidades más afectadas

La Comunidad de Madrid continúa como la región más afectada, con 22.677 casos confirmados (1.150 positivos más que este sábado), 3.082 muertes (507 muertes más), 1.429 personas en UCI y 7.491 pacientes dados de alta. Le sigue Cataluña: 15.026 contagiados, 1.226 fallecidos, 1.391 en UCI y 3.455 curados.

País Vasco ha llegado a los 5.740 casos, con 265 muertes, 271 en cuidados intensivos y 1.503 pacientes dados de alta. Por encima de los 5.000 confirmados también se sitúan Castilla y León (5.414 positivos, 380 muertos, 278 en UCI y 752 curados) y Castilla-La Mancha (5.246 casos, 539 fallecimientos, 299 en UCI y 236 curados).

Un total de 4.784 personas han dado positivo por coronavirus en Comunidad Valenciana, 267 han muerto, 309 han necesitado ingresar en la UCI y 161 ya se han curado. En Andalucía, se han confirmado 4.682 casos, 207 muertes, 201 ingresos en UCI y 148 curaciones. Galicia ha alcanzado los 3.139 positivos, sesenta muertos, 123 en UCI y 153 curados. Navarra registra 2.011 positivos, 84 muertes, 90 en UCI y 125 pacientes dados de alta.

Por encima de los 1.000 casos se encuentran Aragón (1.858 positivos, 93 fallecidos, 124 en UCI y ocho curados), La Rioja (1.629 casos, 68 fallecimientos, 43 en UCI y 397 curados), Extremadura (1.456 positivos, cien fallecidos, 41 en cuidados intensivos y 51 dados de alta) Asturias (1.088 casos, 41 muertos, 57 en UCI y 76 curados), Canarias (1.125 positivos, 39 muertes, 78 en UCI y 30 dados de alta) y Cantabria (1.023 confirmados, 26 fallecidos, 40 en UCI y 25 curados).

Rozando la cifra de los 1.000 positivos está Baleares (958 positivos, 29 fallecimientos, 71 en UCI y 82 curados), mientras Murcia ha alcanzado las 20 muertes, con 872 fallecidos, 58 ingresos en UCI y 16 dados de alta. Melilla ya tiene 48 casos confirmados, un fallecido y dos en cuidados intensivos; y en Ceuta hay 21 positivos, un muerto y dos en UCI.

Los trabajadores no esenciales, a casa

El Gobierno aprobará, en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado este domingo, 29 de marzo, un permiso retribuido para que los trabajadores de actividades no esenciales se queden en casa dos semanas, desde el lunes 30 de marzo hasta el 9 de abril, a fin de reducir las posibilidades de contagio del coronavirus.

Así lo ha anunciado en una comparecencia telemática el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha explicado que durante los días de este permiso retribuido los trabajadores "recibirán su salario con normalidad".

Cuando termine la emergencia sanitaria, los trabajadores deberán recuperar las horas de trabajo no prestadas, de manera paulatina y espaciada en el tiempo, según ha precisado el presidente.

Sánchez ha señalado que este permiso retribuido recuperable, del que ha informado ya a sindicatos y empresarios, permitirá descongestionar los hospitales. "Es una medida contundente", ha destacado el presidente, que ha explicado que el objetivo es rebajar la movilidad para que se parezca a la que se tiene los fines de semana.

Consejo de Ministros extraordinario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reunido domingo al Consejo de Ministros de forma extraordinaria para aprobar la suspensión de las actividades no esenciales durante dos semanas a partir de este lunes, 30 de marzo, con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus.

Así lo avanzó este sábado Sánchez en rueda de prensa telemática, en que la explicó que todos los trabajadores que se dediquen a actividades no esenciales, que no especificó, deberán quedarse en su casa desde este lunes y hasta el próximo 9 de abril. Eso sí, apuntó que estos empleados no perderán su salario porque recibirán un permiso retribuido recuperable.

Y así se lo comunicará el propio jefe del Ejecutivo a los presidentes autonómicos, con los que prevé reunirse de forma telemática y por tercera vez desde que estallase la crisis sanitaria a partir de las doce del mediodía para detallarles el alcance de esta propuesta que algunas comunidades como Madrid y Cataluña venían reclamando desde hace días.

