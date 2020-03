Vivir el confinamiento a oscuras

Sin luz no tienen conexión a internet, ni televisión, ni estufa, ni agua caliente, algunos ni siquiera cocina, lo explica Antonio Amador, de la asociación de vecinos del barrio almeriense de las Chancas. Además, como durante muchas horas no funcionan frigoríficos ni congeladores, se ven obligados a salir en más ocasiones a la calle porque no pueden hacer compra grande de alimentos.

Amador nos habla también de los tratamientos farmacológicos que necesitan frío y no se pueden conservar en casa, de los niños y adolescentes que tienen que hacer los deberes a la luz de velas o linternas y de un largo etcétera de pequeñas cosas imposibles si nos falta la electricidad.

Decenas de niños y adolescentes del barrio hacen los deberes de clase con la luz de una linterna. / Sonia Ballesteros

Hasta 15 horas sin suministro

Ante esta situación, después de que el pasado fin de semana unos 20.000 vecinos de los barrios de Pescadería y las Chancas pasaran entre 10 y 15 horas al día sin suministro eléctrico, Enrique Ruiz, abogado de la Asociación de vecinos de dicho barrio, presentaba una denuncia en la fiscalía.

Ahora parece, nos dice Amador, que hay más operarios de la compañía eléctrica en el barrio. “Llevamos tres años de lucha, tres años sin respuestas, añade el representante de los vecinos, y ha tenido que decretarse el estado de Alarma para que ENDESA se ponga las pilas”. Según Amador, la Compañía va a instalar tres transformadores nuevos en distintos puntos del barrio para reforzar el servicio del suministro eléctrico.

La razón de que estas zonas de Almería y Granada sufran desde hace años cortes reiterados y prolongados en el suministro eléctrico se debe, según la compañía, a que muchos usuarios se enganchan de forma ilegal a la red. Entre estos, algunas mafias que cultivan marihuana de forma ilegal en bajos y locales de estos barrios.

Olvidados y desatendidos

El cultivo de marihuana en espacios cerrados requiere de focos de luz encendidos de forma permanente y ese elevado consumo no lo soporta una red envejecida e insuficiente. El resultado es que los miles de vecinos que pagan mensualmente sus recibos, muchos de ellos personas ya mayores que viven solas, sufren las consecuencias del enganche ilegal a la red eléctrica, una irregularidad de la que ellos no son responsables.

No obstante, no sólo sufren eso, también el olvido y la desatención de las administraciones que deberían defender sus derechos. Esta situación se prolonga desde hace años y pese a las protestas y las denuncias del defensor del ciudadano de Granada el problema no se ha resuelto.