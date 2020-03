La doctora María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha confirmado que no hay ningún riesgo de contagio por contaminación ambiental. Todo ello durante una comparecencia, celebrada este lunes, en la que ha sustituido a Fernando Simón a la hora de dar los datos del avance del coronavirus después de que este diera positivo por COVID-19.

Después de hablar sobre los distintos tipos de mascarillas utilizadas tanto por los pacientes como por los profesionales sanitarios, la doctora ha sido preguntada por los periodistas sobre la posibilidad de un hipotético contagio simplemente por caminar por la calle: "Si uno camina por la calle no hay riesgo de transmitir la enfermedad. El problema es estar en contacto con alguien que tiene la infección".

¿Existe algún riesgo de contagio por coronavirus al respirar en la calle?

Y es que, tal y como recuerdan los distintos investigadores, no toda la población está infectada por coronavirus. De hecho, ni tan siquiera la que está infectada libera el virus en cada exhalación. Por lo tanto, y dado que las partículas del virus no están flotando por el aire de forma estática debido a factores como el viento, no existe ningún riesgo de contagio al respirar en la calle. Una pregunta que se une a muchas otras referentes a posibles contagios por el también conocido como COVID-19.

¿Tengo que llevar mascarilla cuando salga a la calle?

Según ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud (OMS), tan solo deberán llevar mascarilla aquellas personas que estén en contacto con alguien sospechoso de estar infectado o quienes tengan tos o estornudos. A pesar de ello, desde la OMS recuerdan que las mascarillas solo son eficaces si se combinan con limpiarse las manos con agua y jabón o desinfectante.

¿Puedo contagiarme por coronavirus al respirar en el supermercado?

A pesar de que hay menos volumen de aire que en la calle, estos establecimientos cuentan con sistemas de circulación de aire. Por todo ello, es muy poco probable que se produzca un contagio, siempre y cuando se respeten las recomendaciones de seguridad y se eviten todo tipo de aglomeraciones. Respecto al contagio por tocar alimentos, también es poco probable puesto que no todas las superficies están contaminadas. No obstante, el uso de guantes es imprescindible para evitar la propagación del virus.

Cómo quitarse los guantes correctamente al llegar a casa

A la hora de volver de hacer la compra, llega el momento de quitarse los guantes, ya que podrían estar contaminados. ¿Lo haces de forma correcta? Para evitar cualquier tipo de contagio, deberemos ir a la palma de una de nuestras manos y darle un pequeño pellizco con los dedos de la otra. Una vez hecho esto, tendremos que meter el dedo anular en la superficie y extraer el primero de los guantes.

A continuación, y con la mano desinfectada, tendremos que meter el dedo índice por la parte inferior del guante para poder extraerlo sin problema. Cuando hayamos conseguido darle la vuelta, tan solo tendremos que estirar del guante para sacarlo por completo antes de tirarlo a la basura. Por último, y tras acabar este proceso, se recomienda volver a lavarse las manos por precaución.