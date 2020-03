La Organización Mundial de Salud (OMS) ha compartido recientemente, a través de su página web, un nuevo estudio científico que recoge los diferentes modos de contagio por el coronavirus. Una publicación que apunta directamente a las "gotas respiratorias de más de cinco micras", principales responsables del contagio entre personas desde que se comenzaran a registrar los primeros casos el pasado mes de diciembre en China.

Tal y como explica el estudio, basado en el análisis de 75,465 casos de COVID-19 en China, las infecciones respiratorias pueden transmitirse a través de gotas de diferentes tamaños. Cuando las gotas tienen un diámetro superior a cinco micras se les considera gotitas respiratorias y, cuando tienen un diámetro inferior a dicha cantidad, pasan a denominarse como núcleo de gotitas. Después de analizar miles de casos en China, los expertos y expertas afirman que las gotitas respiratorias son las que facilitan el contagio.

Así se transmiten las gotitas "potencialmente infecciosas"

Según recoge dicha publicación, la transmisión se produce en el momento en el que una persona está en contacto cercano con alguien que tiene síntomas respiratorios. Cada vez que una persona está situada en un radio inferior a un metro de la persona infectada, esta corre el riesgo de que tanto sus mucosas (nariz y boca), así como su membrana conjuntiva (ojos), se expongan a dichas gotitas. Una serie de gotas que, según explica la OMS, son "potencialmente infecciosas".

Tal y como recoge el último estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud, la transmisión del virus va más allá del contacto directo. La OMS aclara que también es posible la transmisión por contacto indirecto con superficies u objetos utilizados por la persona infectada. Por esa misma razón, desde el organismo recuerdan de la importancia de lavarse las manos con asiduidad y de desinfectar aquellos productos y superficies que toquemos con regularidad.

"Si uno camina por la calle no hay riesgo de transmitir la enfermedad"

Respecto a la transmisión aérea del virus, desde la OMS recuerdan que es diferente de la transmisión de gotas puesto que se refiere a la presencia de microbios dentro de las mismas. Según cuenta la Organización Mundial de la Salud, los núcleos de gotitas pueden permanecer en el aire durante largos periodos de tiempo y ser transmitido a otros a distancias superiores de un metro. Sin embargo, el organismo ha querido hacer énfasis sobre la escasa evidencia científica que existe sobre la posibilidad de que el nuevo coronavirus se transmita por el aire. Únicamente en circunstancias y entornos específicos en los que se realizan procedimientos o tratamientos de apoyo que generan aerosoles.

Por lo tanto, no. No existe ningún riesgo de contagio por coronavirus al respirar en la calle. Así lo daba a conocer este lunes la doctora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias María José Sierra, quien reconoce que no hay ningún tipo de riesgo por contaminación ambiental: "Si uno camina por la calle no hay riesgo de transmitir la enfermedad. El problema es estar en contacto con alguien que tiene la infección".