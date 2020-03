Fernando Simón, positivo en coronavirus, reaparece desde su casa: "Me siento bien"

El epidemiólogo Fernando Simón, director del Centro de Alertas Sanitarias, que se perdió el lunes la rueda de prensa por estar descansando tras dar positivo en coronavirus, ha reaparecido este martes en una videoconferencia desde su casa para interpretar los datos de la incidencia conocidos: 849 muertes en un día, 8.189 fallecidos desde el inicio de la pandemia. "Dormir un poco me ha sentado muy bien, tengo que mantener la cuarentena dentro de mi casa, estoy en mi habitación y no puedo salir de ella, pero me encuentro muy bien ahora mismo", decía Simón a preguntas del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.

Moncloa anunció el lunes que Simón había dado positivo en una primera, y que se encuentra a la espera de obtener nuevos resultados que confirmen la infección. El experto se sometió a principios de mes a otra prueba para detectar si padecía o no el nuevo coronavirus, dando negativo el resultado. La directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, detalló que Fernando Simón se encontraba "muy bien" y en "aislamiento domiciliario" a la espera de una segunda prueba de coronavirus que confirme si es positivo.