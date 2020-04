El exportero del FC Barcelona y la selección turca, entre otros, Rüstü Recber, sigue su batalla contra el coronavirus. El futbolista permanece estable, pero muy afectado por la enfermedad, tal y como reportan medios turcos y su mujer, Isil Recber.

Precisamente Isil, ha explicado ampliamente en redes sociales la situación del excancerbero: "Las últimas 72 horas han sido difíciles y espero que mejoremos. Gracias infinitas a todos los que están con nosotros".

"Esta es la batalla de un ser vivo contra un virus que ha cambiado de tamaño y que no conoce el cuerpo humano. No intentes ver los síntomas como en un resfriado normal porque perderás el tiempo. Como con todo, detectarlo pronto es muy importante. No se aloja en la garganta y la nariz durante días, sino que se mueve rápidamente a otros lugares. Se acomoda rápido en los pulmones, se multiplica y comienza la neumonía. Así que las primeras 72 horas son muy críticas. Rustu tuvo fiebre durante días y horas como la malaria. Síntomas extraños que no se han experimentado o visto antes. Los labios y la piel se le ponen grises, respira rápido, tiene dificultad para respirar, una tos interminable, el pulso irregular y no habla. Quizá no te guste, pero esto es lo que experimentamos paso a paso. Son mis observaciones", ha explicado.

Por último, ha aconsejado: "Los medios están concienciando, pero por desgracia los hospitales están llenos. Todos tienen familia y todos son personas. Mantén la calma y quédate en casa".

Rüstü estuvo tres temporadas en el FC Barcelona, como portero suplente. En esos años tan solo llegó a disputar seis partidos oficiales con la indumentaria blaugrana.