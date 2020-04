Luis Suárez, sobre los rumores de negativa a la rebaja salarial: "Te duele"

El delantero del Fútbol Club Barcelona, Luis Suárez, ofreció una entrevista al medio de su país 'Sport 890' para analizar la situación actual del coronavirus y también las últimas noticias relacionadas con su club.

"Es una decisión difícil para el Gobierno pero creo que es la mejor solución para todos", comentó Suárez acerca de si debe tomar el gobierno uruguayo la determinación de establecer una cuarentena obligatoria. "Yo para nada. Respeto muchísimo lo que dicen los que saben, el presidente de España recomendó quedarse en casa", comentó sobre si pensó en volver a Uruguay.

También ofreció la última hora acerca de cómo va de su lesión. "El parón vino para bien y para mal porque cuando volvamos podré estar con el grupo, pero para mal porque se para el fútbol. Lo que más importa es el fútbol y cuando vuelva".

Preguntado por si le habían comentado alguna fecha para volver a jugar, Suárez dejó claro que no hay nada fijo ahora mismo. "Es difícil. Hasta que no baje el pico de contagios, ahora debería empezar a bajar, es difícil. Esto tiene que ir poco a poco. Lo que se habla es lo que dijeron en UEFA, que se pueda jugar en junio pero no hay nada confirmado".

Además, también dio su versión de lo sucedido con el tema de la rebaja salarial en el club azulgrana y sobre todo lo que se habló de que los jugadores no querían bajarse el sueldo. "Te duele porque hay gente que habla sin tener conocimiento. Nosotros eramos los primeros que queríamos llegar a un acuerdo con el club y a nivel mundial teníamos que ser conscientes de todo lo que estaba pasando y una de las cosas era la situación económica del club, era un mínimo detalle. Llegó de mutuo acuerdo la reducción del salario".