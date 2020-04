"Es lo único que nos va a mantener vivos": Lolita se emociona al hablar sobre la vida después del coronavirus

Lolita ha acudido este miércoles a El Hormiguero para hablar, entre otras cosas, sobre cómo es su vida durante el periodo de confinamiento. Y es que, desde llegara a casa hace ya 22 días después de grabar Tu cara me suena en Barcelona, la artista madrileña reconoce que no ha vuelto a salir más que para sacar a su perro o para ir a comprar el pan.

Una situación, en la que vivimos inmersos millones de personas en todo el mundo, que ha levantado un gran número de preguntas en la sociedad. Así lo ha explicado Pablo Motos durante la entrevista, en la que ha reconocido que la crisis del coronavirus ha dejado un gran número de preguntas sobre las que no tenemos respuestas. Desde qué es realmente el COVID-19, porque bajo su punto de vista los médicos no saben lo suficiente, hasta qué va a ser de nuestra vida tras superar la crisis.

"Nos ha ayudado a salir adelante en tiempos muy difíciles"

A pesar de ello, Pablo Motos ha querido tirar de optimismo y alabar la capacidad del ser humano para adaptarse a nuevos escenarios como el que se nos presenta tras el fin del confinamiento: "Los seres humanos estamos en el planeta Tierra porque tenemos una capacidad, la que nos ha hecho sobrevivir, que es la capacidad de adaptarnos. Nos ha ayudado a salir adelante en tiempos muy difíciles". Una opinión compartida por la artista, quien asegura que saldremos de esta situación como lo hemos hecho antes de otras.

Y es que, tal y como recuerda Lolita, los españoles y españolas tenemos un coraje y un temperamento más que necesario para afrontar una situación como la que se nos presenta. A continuación, y después de hablar sobre la vida después del coronavirus, la artista ha querido mandar "un beso muy fuerte" a toda esa gente que ha perdido a sus familiares y que no ha podido ni tan siquiera despedirse de los mismos. Entre otros, a su técnico de sonido Pedro Sánchez, quien perdió a su madre hace unos días y no sabe donde está: "Es horroroso no poder despedirte de la gente que quieres. No poder estar con la gente que quieres, no poder abrazarlos".

"Lo que yo pido es que no nos cambien nuestra forma de ser ni nuestra forma de vivir"

Tal y como recuerda Lolita, ella lleva 22 días sin ver a su nieto porque decidió confinarse antes que nadie: "Vine de Barcelona completamente reventada de hacer Tu, me metí en mi casa, y ya no he vuelto a salir. únicamente para salir a pasear el perro o a comprar el pan". Por esa misma razón, y de cara al día que podamos volver a las calles, la madrileña ha pedido que no cambiemos nuestra forma de ser ni nuestra forma de vivir: "Los españoles somos de abrazarnos, de besarnos, de tocarnos, de reírnos, de tomarnos una cabeza".

Por todo ello, Lolita ha pedido a la sociedad española que se siga besando cada vez que pueda. Que se siga abrazando con terceras personas y que les diga "te quiero" en cada momento. Y es que, tal y como asegura la artista visiblemente emocionada, eso será lo único que nos mantendrá vivos: "Esa es la única esperanza. Poder volver a salir a la calle y hacer eso".