La vida de Rosalía durante su confinamiento en Miami: 'brownies', fútbol y un nuevo corte de pelo

Rosalía ha acudido este miércoles a El Hormiguero para hablar, entre otras cosas, sobre cómo está llevando el confinamiento en Miami (Estados Unidos). Un confinamiento que, tal y como ha explicado la artista catalana, está pasando en la casa de su mánager, Rebeca León, donde sigue trabajando en su nuevo disco: "Desde que vine en enero para la gala de los Grammy me he quedado en Miami para trabajar, para hacer el siguiente disco... y me ha cogido aquí la cuarentena".

A continuación, la artista ha explicado que echa mucho de menos a su familia pero que, por suerte, mantiene el contacto con ella: "Tengo a la familia lejos, en una situación que nos ha cogido a todos por sorpresa y nos ha cambiado los planes. Pero bueno, estoy en contacto con ellos, hacemos videollamadas y les echo mucho de menos. Por lo menos sé que están bien".

La vida de Rosalía durante el confinamiento: música, brownies y fútbol

Respecto a su nueva vida confinada, la artista ha explicado que la casa de su mánager cuenta con "una habitación pequeñita" desde la que puede seguir creando. Una habitación equipada con un micro y con un ordenador que le permite seguir haciendo canciones. Sin embargo, no es lo único que hace a lo largo del día.

Desde que comenzara el periodo de confinamiento, Rosalía ha explicado que está aprendiendo a cocinar. Principalmente postres como los brownies. Pero no solo eso. La artista catalana ha reconocido que también se ha aficionado a darle toques a un balón de fútbol: "Por las mañanas me levanto y hago mis ejercicios de canto y luego ya me pongo a hacer brownies, a hacer un poco de música y, en cuanto me estanco, salgo a hacer toques".

Tras descubrir que la invitada se ha aficionado a darle toques a la pelota, Pablo Motos ha reconocido que él es capaz de dar hasta ocho toques sin que esta toque el suelo. Rosalía ha explicado que por el momento no ha dado más que cuatro, pero que le ayuda a desconectar cuando se estanca. Y no, no hace toques con el papel higiénico porque, tal y como reconoce la artista, es un producto demasiado demandado como para ponerse a hacer toques con él.

Rosalía y su nuevo corte de pelo

Por otro lado, Pablo Motos le ha preguntado a Rosalía sobre quién es la persona a la que más ha llamado durante estas últimas semanas. Sin pensárselo dos veces, la catalana ha explicado que a su hermana Pili, quien le recomendó que no se cortara el pelo: "Me dijo que no me hiciera esto en el pelo y, en cuanto colgué, lo hice".

Un nuevo estilo que, según ha asegurado Pablo Motos, será ahora replicado por muchas personas. En definitiva, y a pesar del confinamiento, Rosalía sigue creando música. De hecho, tal y como explicaba en El Hormiguero, acaba de lanzar un nuevo single (Dolerme) que ha sido compuesto durante estas semanas de encierro.