Mbappé mejor que Messi, según el CIES

El Centro Internacional de Estudios Deportivos ha elaborado un listado con los 20 futbolistas más completos de las cinco grandes ligas en el último medio año de competición. Lo que resalta: la posición de Mbappé como número uno y el noveno puesto que ocupa Messi en la tabla. Por delante del argentino se encuentran Van Dijk, Neymar, Di María, Ilicic, Joe Gomez, Kimpembe y Verratti.

El CIES utiliza una metodología particular para estos análisis. A partir de los datos de OptaPro, se centra en 6 parámetros del juego, tales como las recuperaciones, el rigor, la creación de ocasiones o los disparos. Todas aquellas acciones que signifiquen una mejor prestación al servicio del equipo. Los datos son trasladados a un contexto global que no penaliza a los futbolistas dependiendo de su posición. Es decir, que Messi tenga más disparos que Joe Gomez, por ejemplo, es una obviedad. Pero eso se intenta paliar con métodos de cálculos que no se rijan por esas diferencias. De este modo, el CIES pretende subrayar la necesidad de tener en cuenta el colectivo y sus condicionantes para medir el potencial individual.

Rendimiento en los últimos seis meses

Mbappé (91 puntos); Verrati (90.6); Kimpembe (90.4); Joe Gomez (90.2); Ilicic (90.2); Di María (89.9); Neymar (89.9); Van Dijk (88.8); Messi (88.1); Alaba (87.9); Kroos (87.9)