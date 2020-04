Fernando Simón, sobre el estado de alarma: "Si no continuamos con las medidas necesarias podemos retroceder"

"La decisión de ampliar el estado de alarma no depende de los técnicos. Ahora estamos en una situación de buena evolución, pero existe riesgo de que si no continuamos con las medidas necesarias vayamos para atrás. Hay que valorar si se puede relajar el aislamiento", ha explicado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Sanidad valora si se debe mantener el mismo nivel de aislamiento que hasta ahora o se puede "ir relajando en algunos puntos" sin correr el riesgo de dar marcha atrás en los avances conseguidos y aprendiendo a protegernos mejor. Hay que empezar a pensar en los problemas de volver de nuevo a la transmisión si no tenemos "muchísimo cuidado".

Fernando Simón ha asegurado que se ha conseguido controlar la transmisión del virus y por eso hay un descenso en el número de casos diarios, pero -ha advertido- "existe el riesgo de que, si no continuamos con las medidas durante el tiempo necesario, todo ese avance que hemos tenido pueda ir marcha atrás".

"Valorar si hay que mantener el mismo aislamiento que tenemos hasta ahora o si se puede ir relajando en algunos puntos son detalles muy complicados", ha reconocido.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado esta mañana en una entrevista en la Cadena SER que la decisión de ampliar el estado de alarma corresponde al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que se basará en la opinión de los técnicos.

Fernando Simón ha explicado que, si hasta ahora nos interesaba asegurar que no había transmisión para reducir al máximo el riesgo de que las UCI se saturaran, a partir de ahora podemos mantener esta misma línea o cambiar la forma en que contactamos con otras personas para evitar la transmisión de la enfermedad. Ha puesto el ejemplo de la sociedad japonesa y ha apuntado a la necesidad de aprender a usar los equipos de protección personal a medida que estén disponibles en grandes cantidades.

Preguntado por los periodiditas, Simón ha dicho que no puede juzgar si la visita de Pedro Sánchez esta mañana a una fábrica de respiradores "es esencial o no" pero dice que le cuesta creer que las labores del presidente no sean esenciales y enmarca el desplazamiento en mostrar el apoyo de la sociedad a las empresas que luchan contra la pandemia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado esta mañana las instalaciones de la empresa Hersill, situada en Móstoles (Madrid), donde gracias al programa de reorientación de líneas industriales han comenzado a fabricarse respiradores para luchar contra el coronavirus, al igual que ha ocurrido con otras empresas como Seat.

Los medios han preguntado al doctor Simón si esta visita no supone que el presidente del Gobierno se esté saltando las restricciones del decreto que paraliza todos los servicios no esenciales, es decir, si la visita es esencial.

"Yo no he definido los servicios esenciales, pero me costaría mucho como ciudadano de España pensar que las labores del presidente del Gobierno no forman parte de los servicios esenciales como algunas otras labores de los miembros del Gobierno", ha respondido.