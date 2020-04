El Gobierno estudia recomendar el uso masivo de mascarillas para toda la población

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que el Gobierno está barajando la posibilidad de recomendar a la población el uso de mascarillas para salir a la calle, si bien ha asegurado que todavía no puede confirmar si se va a adoptar esta medida.

Illa se ha pronunciado así en una rueda de prensa telemática en la que se le ha cuestionado los motivos por los que tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevaban mascarillas en su visita a la fábrica de material sanitario Hersill.

"El presidente y yo hemos cumplido con el protocolo establecido, si bien, aunque no puedo confirmar nada, esta es una de las medidas que vamos a recomendar", ha aseverado el ministro de Sanidad, que ha estado acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coordinación, Arancha González Laya.

Precisamente, este viernes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha sugerido la posibilidad de "aprender" de sociedades orientales como la japonesa, cuyo Gobierno, ante brotes de gripe pide a los enfermos que usen mascarilla, y acostumbrarse a usar "equipos de protección personal en la medida en que estén disponibles en grandes cantidades".

Las recomendaciones de Simón

El experto ha explicado que el confinamiento era una medida extrema con el objetivo de "asegurar que no había transmisión para que evitar que nuestras UCI se saturaran" -sobre todo esta semana y la que viene- pero que, a partir de ahora se pueden plantear varias alternativas: "Mantener esta línea o asegurarnos de que, aunque los contactos puedan no reducirse tanto, sí reducir la forma en la que contactamos para que esa transmisión no se pueda producir". Es decir, hacer ciertos cambios en nuestro día a día una vez salgamos de casa para empezar a retomar nuestra cotidianidad.

Las otras formas de reducir los riesgos, según Fernando Simón El experto ha dado algunas pautas sobre cómo deberíamos relacionarnos una vez salgamos del confinamiento

