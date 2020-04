Las otras formas de reducir los riesgos, según Fernando Simón

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comparecido un día más desde su casa a raíz de su positivo en coronavirus. Siempre cauto con los datos, ha querido dejar claro que "la decisión de ampliar el estado de alarma no depende de los técnicos" y que, aunque ahora estamos en una situación de buena evolución, "existe riesgo de que si no continuamos con las medidas necesarias vayamos para atrás".

El experto ha explicado que el confinamiento era una medida extrema con el objetivo de "asegurar que no había transmisión para que evitar que nuestras UCI se saturaran" -sobre todo esta semana y la que viene- pero que, a partir de ahora se pueden plantear varias alternativas: "Mantener esta línea o asegurarnos de que, aunque los contactos puedan no reducirse tanto, sí reducir la forma en la que contactamos para que esa transmisión no se pueda producir". Es decir, hacer ciertos cambios en nuestro día a día una vez salgamos de casa para empezar a retomar nuestra cotidianidad y ha dado algunos ejemplos:

"Que aprendamos a cómo funcionan normalmente otras sociedades, como la japonesa, en la transmisión, por ejemplo, de la gripe".

"Tenemos que aprender a utilizar los equipos de protección personal a medida que estén disponibles en grandes cantidades".

"Tenemos que aprender a reducir los contactos de riesgo"

Finalmente ha incidido en que, si los mecanismos para reducir el riesgo no son suficientes, "habrá que continuar con estas medidas durante unas semanas más" y evitar cualquier contacto. El Gobierno ya se prepara para prorrogar el estado de alarma 15 días más, hasta el 26 de abril.

