El ciclista inglés Mark Cavendish se ha sicenrado y ha sido claro respecto a una depresión que comenzó a sufrir en 2018. "He luchado duro contra la depresión, la cual me diagnosticaron en agosto de 2018", explica Cavendish en The Times.

"No he tenido solamente problemas físicos desde 2018. He luchado muy duro con la depresión. Fui diagnosticado con depresión clínica en agosto de 2018. No tomé ninguna medicación, pero recibí ayuda. Estaba en un mal momento. Ahora estoy en el otro lado. Creo que he salido de aquello y es algo bueno que me anima a mirar cosas positivas", explica el corredor.

Cavendish se retiró entonces y no pudo volver a competir hasta febrero de 2019. La depresión coincidió con otro virus, el Epstein-Barr (también conocido como la enfermedad del beso).

El ciclista, que no fue elegido para el Tour de Francia del año pasado, explica que está deseando competir con su nuevo equipo, el Bahrein-McLaren, en la temporada 2020, actualmente paralizada debido al coronavirus.

Cavendish también destaca un aspecto positivo del confinamiento debido a la crisis mundial del coronavirus. "Fácilmente podría centrarme en mi carrera y ver a mis hijos ya siendo adolescentes. Así que poder estar ahor aquí y hacer lo que hacen las madres y padres, me hace feli. Me mantiene motivado y cuerdo, supongo", explica.