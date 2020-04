Los partidos de la oposición desconfían de los 'Pactos de la Moncloa' de Pedro Sánchez

La propuesta de reeditar unos "nuevos Pactos de la Moncloa" lanzada por Pedro Sánchez el pasado sábado no parece entusiasmar a los partidos de la oposición. El presidente del Gobierno anunció que pensaba llamar a todos los partidos y agentes sociales para intentar llegar a un gran acuerdo político y económico similar a los Pactos de la Moncloa ante la crisis sanitaria y económica que vive España por el COVID-19. La respuesta de los partidos, salvo Ciudadanos, ha sido fría, de momento.

El PP no aceptará el 'chantaje' de Iglesias

El presidente del PP, Pablo Casado, está dispuesto a llegar a acuerdos con Sánchez pero le exige que rompa con sus socios políticos y apoye las medidas del PP. "Si Sánchez quiere llegar a acuerdos tipo "Pactos de la Moncloa" el PP acudirá a la llamada- aseguran fuentes populares- pero no pasaremos por un chantaje para ser cómplices de las medidas de Podemos. Y recuerdan en este partido, que se ha creado un "gabinete de crisis" con el ministros del PP que trabajan en un plan de choque ante la crisis económica.

Vox da portazo a Sánchez

El pasado sábado Santiago Abascal no respondió a la llamada telefónica del presidente del gobierno . Este partido argumenta que no pactará nada con Sánchez porque la información que traslada el presidente es " escasa y poco creíble". Además ha pedido su dimisión y ha acusado a varios miembros del gobierno de ser "responsables de los más de 11.000 muertos a causa del coronavirus".

Ciudadanos celebra la decisión de Sánchez

Inés Arrimadas propuso el sábado al presidente , durante la conversación telefónica que mantuvieron, unos "Pactos de la Moncloa del siglo XXI". En esta línea , se ofrece a negociar unos presupuestos de Emergencia Nacional con un Plan de contingencia de 10.000 millones destinados a mantener la actividad y los puestos de trabajo, a las familias más vulnerables e inversión en Sanidad .

Y han enviado al gobierno estas últimas semanas :

Plan de Choque Económico para proteger a autónomos, familias y empresas

Medidas para ser más eficaces en la lucha contra el coronavirus

Medidas económicas complementarias frente al COVID-19

Decálogo de medidas de ayuda a los agricultores y ganaderos españoles para paliar los efectos de la crisis del COVID-19

Batería de medidas urgentes para nuestro sector de la pesca y la acuicultura

El PNV, escéptico, quiere comprobar primero si cambia los decretos económicos

Más allá de pactos de la Moncloa, lo que sí considera necesario este partido es que el Gobierno se deje de globos sondas y hable claro. "Desconocemos en qué está pensando el Gobierno exactamente porque no hay diálogo fluido y no cuenta sus planes. Sí que creemos que será necesario un plan de recuperación en el futuro. En todo caso, si se planteara esa posibilidad de los Pactos de Moncloa, el PNV participaría en ellos "pero no para que sean al dictado", aseguran las fuentes consultadas por la SER.

ERC no pacta con "las derechas"

Si alguien se cree que esto se arregla con las soluciones de las derechas,donde incluyen pactos de la Moncloa, que han dejado el estado de bienestar, incluida la sanidad publica, en una situación absolutamente lamentable, es porque no tiene memoria.

Los republicanos se preguntan qué significa ir juntos. Si no se tienen en cuenta las políticas sociales que no cuenten con ERC, afirman en este partido. "No caeremos en la trampa de que con políticas de derechas saldremos juntos". ERC apuesta por una salida social de esta crisis donde no se vuelva a caer en el error de dejar que paguen los de siempre, mientras se rescata a bancos y poderosos y no a los ciudadanos y a las familias. "Esto es incompatible con la gran coalicion que algunos desean"- añaden desde la formación republicana..

ERC emplaza al gobierno a establecer medidas mas valientes dirigidas a proteger el bienestar de las familias, trabajadores y autónomos y pymes.

Junts está abierto a los acuerdos pero primero la emergencia sanitaria

Hay que poner el foco en gestionar la crisis y la emergencia sanitaria, asegura este partido, que asegura que el ejecutivo ha actuado tarde. Para llegar a pactos hay que escuchar a los demás y estar abiertos a aplicar las medidas que proponen otros grupos. Este Gobierno ahora mismo deja pocas posibilidades a las vías del pacto futuro si no escucha lo que se le dice ahora, aseguran desde esta formación.

Si en el momento actual el dialogo se ve poco eficaz, no somos optimistas con el dialogo futuro. Pero mano tendida, siempre", añaden desde la antigua convergencia.

Por otra parte, UPN cree que se necesitará un plan reactivación y que se deben buscar nuevos consensos. Ellos estarían dispuestos a sentarse sin duda alguna. Quizás con mayor responsabilidad de los dos grandes partidos para comenzar el camino.... aunque quien debe liderar sería el PSOE que para eso es gobierno.

A EH Bildu le parece extraterrestre en estos momentos mientras Iñigo Errejón, de Mas Madrid, apuesta por un gran plan de reconstrucción "social y verde" de España.

