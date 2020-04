El coronavirus dura entre 1 y 2 días en la madera, ropa o vidrio y hasta 4 días en plástico y billetes

El nuevo coronavirus puede durar entre 1 y 2 días en superficies de madera, ropa o vidrio y hasta más de cuatros días en plásticos, billetes, mascarillas quirúrgicas y en el acero inoxidable, según el nuevo documento científico-técnico sobre el Covid-19 publicado por el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, y al igual que en los anteriores casos, en condiciones de 22 grados centígrados y 60% de humedad, el nuevo coronavirus sólo permanece activo tres horas en superficies de papel, ya sean folios o pañuelos.

Ahora bien, en ambientes con temperaturas que oscilan entre los 21 y 23 grados centígrados, y con un 40% de humedad, el coronavirus se mantiene activo durante cuatro horas en superficies de cobre, ocho horas en el cartón, 48 horas en el acero inoxidable y hasta 72 horas en el plástico.

Del mismo modo, en el trabajo elaborado por el departamento que dirige Salvador Illa se informa de que recientemente se ha demostrado, en condiciones experimentales, la viabilidad del SARS-CoV-2, nombre técnico del nuevo coronavirus, durante tres horas en aerosoles, con una semivida media de 1,1 horas.

También se ha detectado el virus en algunas muestras de aire en dos hospitales de Wuhan (China), lugar donde apareció por primera vez el nuevo virus, a diferentes concentraciones. Si bien la mayoría de las muestras fueron negativas o el virus se detectó en concentraciones muy bajas, mientras que hubo una "mayor concentración" en los baños de los pacientes y en las habitaciones que los profesionales sanitarios utilizaban para quitarse los equipos de protección individual (EPIs).

No obstante, tras aumentar la limpieza de los baños y reducir el número de sanitarios usando las habitaciones, se redujeron los contagios. En este sentido, el Ministerio de Sanidad reconoce que todavía no se conoce el significado de estos hallazgos y si la cantidad detectada puede ser infectiva.

En otros contextos, como así se añade en el informe, no se ha podido detectar el nuevo coronavirus en muestras de aire tomadas a 10 centímetros de la boca de una persona infectada con cargas virales, a la que se pidió que tosiera, ni en muestras de aire de las habitaciones de tres pacientes hospitalizado. "Aunque se ha detectado el genoma y el virus infectivo en heces de personas enfermas, la trasmisión a través de las heces es otra hipótesis para la cual no existe evidencia en esta epidemia hasta la fecha", reconoce Sanidad, para comentar que las manifestaciones clínicas gastrointestinales no son demasiado frecuentes en los casos de Covid-19, lo que indicaría que esta vía de transmisión, en caso de existir, tendría un "impacto menor en la evolución de la epidemia".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que el coronavirus es "la mayor emergencia sanitaria en 100 años", aunque ha defendido que las medidas puestas en marcha por el Gobierno desde el decreto de estado de alarma "han funcionado y han beneficiado al conjunto de todos los españoles". El incremento de casos diarios en estos últimos días se está situando en el 3%, "frente al 22% del día posterior al decreto del estado de alarma" por lo que se confirma la "ralentización" de los contagios.

El Gobierno ya está trabajando en lo que se conoce como "periodo de desescalado o de transición" y todavía no quiere entrar en detalles sobre qué medidas se adoptarán entonces. Todo apunta a que, en línea con las últimas recomendaciones de la OMS, el uso de mascarillas se amplíe a toda la sociedad pero el ministro Illa ha vuelto a aclarar que "no se pedirá nada desde el Gobierno que no se pueda cumplir" por lo que, en caso de ser así, garantizará que todo el mundo tenga acceso a ellas. Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, ya avanzado que "las mascarillas que estamos adquiriendo para profesionales del transporte ya están disponibles para su recogida en las oficinas de Correos".

Sobre las instalaciones que está preparando el Gobierno, para separar a los casos positivos pero asintomáticos para evitar más contagios, Illa ha querido aclarar que, en cualquier caso, "se respectarán siempre las libertades individuales" y será para aquellas personas que de forma voluntaria quieran ir "bien porque sus domicilios no reúnen los requisitos para poder estar aislados o por cualquier otro motivo".

En la misma línea que en comparecencias anteriores, Illa ha señalado que el Gobierno analizará y decidirá sobre la posibilidad de que los niños puedan salir a dar paseos cortos a pesar del confinamiento decretado por la expansión de la pandemia del coronavirus "en base a evidencias científicas, siempre".

Posibles cambios en el protocolo de vuelta de los sanitarios contagiados

El protocolo del Ministerio de Sanidad fija la vuelta de sanitarios siete días después de su recuperación del coronavirus, y no 14 como en el resto de la población, una medida que ha sido recibida con un rechazo frontal de todo el sector sanitario. Este lunes, Illa ha avanzado que se "está revisando" para "garantizar siempre la máxima seguridad de los profesionales", que "están en primera línea de trabajo y tienen una actitud casi heroica".

Para los profesionales sanitarios, lo que marca el protocolo actual es una "imprudencia inaceptable" y recuerdan que ya son casi 20.000 los profesionales del sector contagiados.

