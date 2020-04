TVE responde a las críticas: "No gastamos, invertimos"

TVE estrena este martes en prime time una nueva ficción. Se titula 'Diarios de la cuarentena' y se trata de un proyecto que se ha hecho en tiempo récord para llevar a la pantalla una historia pegada a la actualidad que impone estos días la crisis del coronavirus.

"Cuando se decretó el estado de alarma, TVE fue consciente de que tenía que cambiar su programación para adaptarse a la pandemia. Por supuesto informativamente, pero también fuimos abriendo nuevos espacios para estar lo más cerca posible del espectador", ha explicado Fernando López Puig, director de Contenidos de Televisión Española, en una rueda de prensa virtual. "Hace unos días, Morena Films se puso en contacto con nosotros para presentarnos 'Diarios de la cuarentena', una serie muy particular en la forma, pero sobre todo por el fondo. Es una serie profundamente pegada a la actualidad. Pocas series han ido tan pegadas a la realidad como esta".

Esta producción, que se estrena este mismo martes en horario de máxima audiencia, mostrará cómo es la convivencia llevada al límite y un reflejo realista, íntimo y divertido de lo que ocurre en nuestras casas en tiempos de coronavirus. Pequeñas anécdotas divertidas, desesperadas, dramáticas y explosivas que surgen en los hogares de varios protagonistas y de una situación de partida: estar encerrados en casa.

"Es la primera serie en el mundo que se rueda de esta manera", ha asegurado Álvaro Longoria, cofundador de Morena Films. "Es una buena idea permitir un espacio con el que la gente pudiese reírse, que es la forma mas sana de enfrentarse a esta situación", a lo que Álvaro Fernández, director de la serie, ha añadido: "Queremos provocar la empatía del espectador. Todos estamos involucrados en esta situación y queremos darle un punto de vista de humor".

La idea de esta sitcom es ponerle humor a una situación dramática por la que estamos pasados todos. Sin embargo, algunos no han dudado en arremeter contra TVE por aprovechar esta coyuntura para estrenar una serie de estas características. "Ha habido cierta polémica", ha reconocido Puig. "Pero la serie lo que intenta con un absoluto respeto es abrazar al ciudadano para que continúe con este confinamiento de la mejor manera posible".

El director de Contenidos también ha aprovechado para contestar a Vox, que acusó a TVE de "gastar millones de dinero público en una comedia sobre el confinamiento". "Televisión Española no gasta millones, invierte. Ese dinero va a crear industria y mucha gente va a vivir de ese dinero", ha aclarado el responsable de Ficción de la Corporación. "En circunstancias normales, 'Diarios de la cuarentena' no seria una serie para el prime time. Es una serie muy barata para un prime time. Sería rídiculo entrar en ese debate. TVE no gasta, TVE invierte".

Además, Longoria ha querido recordar que "el beneficio industrial de la ficción" irá destinado a la Cruz Roja para la compra de material sanitario. "No hacemos esta serie por ganar dinero, la hacemos porque queremos ayudar", señala el director.