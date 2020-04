Las medidas para evitar una segunda ola de contagios por coronavirus en Wuhan tras el fin del confinamiento

Hace apenas unas horas, el gobierno chino ponía fin al confinamiento en Wuhan y permitía a sus más de 11 millones de habitantes salir de la ciudad tras más de dos meses encerrados en la misma. Después de dar por superado el pico de transmisiones de la epidemia de coronavirus, e incluso de no registrar ni un solo muerto ni contagio el pasado lunes, la ciudad ha abierto sus puertas y permitido la salida de sus habitantes a terceras regiones.

Sin embargo, y a pesar de que el fin del confinamiento se ha celebrado por todo lo alto, la vida en Wuhan no ha vuelto a la normalidad. A pesar de que sus habitantes ya pueden viajar a otras ciudades, todavía sigue habiendo múltiples restricciones para evitar una segunda ola de coronavirus en la ciudad. Y es que, tal y como ha dado a conocer el gobierno chino, las restricciones irán desapareciendo de forma gradual para evitar nuevos contagios.

Las nuevas restricciones de Wuhan

A partir de este miércoles, el gobierno tan solo permite salir de casa a una persona por familia durante dos horas al día más allá del horario laboral. En caso de que un ciudadano o una ciudadana rompa la regla, tan solo podrá salir una vez cada tres días. Mientras tanto, y en caso de que reincida una vez más, el infractor o la infractora no podrá salir en los próximos cinco días. Y, para garantizarlo, también se instalarán escáneres térmicos en los centros más concurridos de la ciudad desde los que se analizará si las personas presentan síntomas como la fiebre o no.

Antes de salir de la ciudad, los habitantes deberán presentar un código QR ante los agentes de seguridad. Un código que, en caso de que sea de color verde, certificará que la persona que muestra este documento no está infectada de coronavirus y que, por lo tanto, no presenta ningún tipo de riesgo de contagio a terceros. En caso de que este código facilitado por las autoridades sea de color amarillo o rojo, la persona que pretenda salir de Wuhan no podrá hacerlo.

Los colegios y las universidades permanecen cerradas

Según cuenta Guo Jing, una de las primeras personas que ha podido salir a la calle, en declaraciones a The Guardian, la mayoría de establecimientos permanecen cerrados. Sin embargo, reconoce que han abierto una serie de ellos desde que comenzó el confinamiento: "Han abierto varios supermercados, tiendas electrónicas e incluso centros comerciales".

Sin embargo, las entradas a los parques permanecen valladas. Tan solo aquellas personas que puedan certificar mediante el código QR de su aplicación que están libres de coronavirus pueden acceder al recinto. También permanecen cerrados tanto los colegios como las universidades y la mayoría de restaurantes que, a pesar de que han comenzado a ofrecer servicio de comida a domicilio, todavía permanecen cerrados hasta nuevo aviso.

Por lo tanto, y a pesar de que el confinamiento haya llegado a su fin, todavía queda mucho camino por recorrer hasta establecer la normalidad en Wuhan. Y es que, a pesar de que las personas hayan comenzado a salir de la ciudad, todavía se recomienda reducir las salidas para prevenir una segunda ola de contagios. Sin embargo, y tal como vemos poco a poco, "la ciudad de los héroes" vuelve a recuperar su sonrisa.