Duras críticas de Echanove a Uribes: "No seguirás siendo ministro de Cultura"

Las declaraciones del ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, en las que afirmó que "primero la vida y luego el cine", junto a la decisión de no poner en marcha un paquete de medidas específicas para el sector cultural por la crisis del COVID-19 ha motivado que la Unión de Actores y Actrices haya puesto en marcha un parón de 48 horas en las redes sociales los días 10 y 11 de abril. "Os animamos a que estemos unidos y unidas y os suméis a esta iniciativa para conseguir el mayor impacto posible y que la cultura no esté presente estos días en las redes sociales", asegura la Unión de Actores y Actrices.

En las últimas horas, las críticas desde diferentes sectores de la Cultura, como por ejemplo la citada Unión de Actores y Actrices o la Acadèmia Catalana de la Música, ya se habían revelado contra Uribes. Este miércoles, ha sido el actor Juan Echanove quién ha cargado duramente contra el ministro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Echanove Cuenta Oficial (@jechanove) el 8 de Abr de 2020 a las 9:51 PDT

"El que no defiende a su sector, el que no conoce a su sector, ese se va a quedar en el camino. Nosotros llevamos soportando esto desde el comienzo de la democracia. Cada cosa que ocurre cae sobre la cultura como una losa de granito. Todo al final revierte en la Cultura. Mientras que en otros países la Cultura es un bien de primera necesidad, usted cita a Orson Welles. ¿Pero cómo no se le caen los dientes citando a Orson Wells? ¿Orson Wells tú, Uribes? Venga ya", comienza Echanoque en un mensaje enviado a través de su Instagram, en el que acusa a Uribes de no conocer el sector al que representa e incluso llega a que, para los actores, él ya no es nada.

"La sarta de estupideces que haces en tus declaraciones nos deja claro que no eres nuestro ministro, desconoces el sector. Qué pena, coño, Uribes. Estar con tu gente... ¿tanto te ha costado? ¿Primero la vida y luego el cine? Anda, venga ya. De qué vas. Te voy a decir una cosa: Guirao nunca hubiera dicho lo que has dicho tú. Carmen Alborch nunca habría dicho lo que has dicho tú, Alfonso Guerra no hubiera dicho lo que has dicho tú. Por lo que a mí respecta, no eres mi ministro de Cultura. Si no tengo Cultura, ¿para qué coño quiero un ministro?. Me tienes caliente. Esto no va de que hay un tío en el PP... Méndez de Vigo no hubiese dicho lo que has dicho tú", ha continuado el actor, que ha recordado además que el sector estará en huelga online los días 10 y 11 de abril. "Eres el primer ministro que provoca una huelga general en el sector online. Felicidades, tío", ha apuntado.

"En 42 años de profesión he visto muchos ministros de Cultura y sigo siendo actor, pero tú no seguirás ministro de Cultura. Hazte ministro de Deportes que es lo tuyo. ¿Ustedes se imagina que la Sanidad estuviese en manos de alguien que no tuviese ni puta idea como yo? Eso nos pasa en la Cultura. Me has nublado medio día ayer y el mediodía de hoy, pero aquí te dejo, porque no te dedico ni un puto segundo más", sentencia Echanove.

La respuesta de Cultura

Fuentes del Ejecutivo consultadas por la Cadena SER asegura que ya trabajan para anlizar si la cobertura de las medidas por desempleo y de liquidez de los créditos ICO está llegando al sector cultural.

Estas mismas fuentes aseguran que, tal y como se hizo en relación con los ERTE, que fueron corregidos para que cubrieran a las Artes Escénicas y el Cine, ahora están atentos a las ayudas por desempleo y de liquidez del ICO para que lleguen a la Cultura y, en caso de que esas ayudas no estén llegando, tomar las medidas necesarias.