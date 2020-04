Rufián: "Los niños no pueden salir a la calle, pero los 'riders' sí llevar hamburguesas o sushi a la gente"

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha desdeñado la oferta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para alcanzar unos pactos de la Moncloa para salir de la crisis del coronavius, pues sostiene que aquel acuerdo de 1977 se hizo mal y que es "absurdo" plantearlo ahora como solución a la pandemia.

"Lo que tenemos por delante no se cierra con la cúpula de cuatro partidos un Ejército y un Rey encerrados en un despacho de Moncloa", ha dicho en el Pleno del Congreso, subrayando que "no habrá pacto que valga" en España sin haber logrado antes un pacto en la Unión Europea y sin pactos en comunidades como el País Vasco o Cataluña.

"Hay que parar. No tiene ningún sentido que con miles de contagios cada día, millones de niños no puedan salir a jugar cinco minutos a la calle pero la ciudad esté llena de riders llevándole una bandeja de sushi a alguien. O paramos el país o no habrá país y bandera que levantar", ha lamentado.

Además, ha cuestionado las bondades de aquellos acuerdos de 1977 porque "las supuestas contrapartidas sociales del supuesto milagro de los pactos de la Moncloa, nunca llegaron, las contrapartidas fueron saudíes y ya se sabe a quien llegaron. "La respuesta (a la actual pandemia) no puede ser reeditar aquello que se hizo y se hizo mal hace 40 años, ha enfatizado . La respuesta va mucho más allá".

"No habrá pacto de la Moncloa si no hay pactos con Euskadi y Cataluña"

Rufián ha asegurado que no habrá pactos de la Moncloa si no hay "un pacto previo en Bruselas" y ha añadido que "no habrá Pactos de la Moncloa en España si no hay pactos en Ajuria Enea en Euskadi o en el Palau de la Generalitat de Cataluña".

Y ha comentado que mientras millones de niños no pueden salir a jugar a la calle, "los repartidores llenan la ciudad" llevando comida a domicilio: "O paramos el país o no habrá país o bandera que levantar", ha dicho.

También ha criticado la "recentralización" de algunos decretos que abren la puerta a "recortar" las políticas activas de ocupación de las comunidades autónomas en más de 2.400 millones de euros, de los que 215 millones corresponde a Cataluña.

Rufán ha referido como tercer argumento para abstenerse a la militarización: "No tenemos manía al Ejército, le tenemos memoria" y ha lamentado que se gasten cada año 11.500 millones en presupuesto militar y llega una pandemia y "no hay mascarillas en los hospitales".

Y por todo ello ha apelado a "menos pactos de la Moncloa y más pactos integrales por la vida".

Información acerca del coronavirus