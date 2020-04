El Congreso aprueba la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril ante la crisis del coronavirus

El Congreso de los Diputados ha autorizado la segunda prórroga del estado de alarma al mantenerse en el "sí" el PP y Ciudadanos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logra sacar adelante la prórroga del confinamiento hasta el 26 de abril en el pleno del Congreso de este jueves.

Un total de 270 votos a favor han avalado la autorización, mientras que los 'noes' han sido 54, los 52 de Vox y los dos de la formación independentista catalana CUP.

Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias han expresado este jueves en el Pleno del Congreso su apoyo a la prórroga del estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus, pero lo han hecho censurando la gestión del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. También la plataforma Teruel Existe ha apoyado la ampliación del confinamiento, pero en su caso evitando la crítica.

De esta forma, el estado de alarma, cuya vigencia concluía el 11 de abril, se extiende dos semanas más, hasta el día 26, con el objetivo de reforzar la lucha contra el virus.

El presidente del gobierno, Pedro Sanchez hoy en el Pleno / Getty Images

Los 307 diputados que no se encontraban en el hemiciclo han emitido su voto telemático sobre la prórroga de la alarma y el resto ha votado de manera presencial al finalizar el pleno.

El Consejo de Ministros decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo con una duración de quince días y solicitó después al Congreso una prórroga de otras dos semanas que fue apoyada en sesión plenaria a las dos de la mañana del día 26.

En 15 días, nueva prórroga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que está "convencido" de que dentro de quince días tendrá que solicitar al Congreso una nueva prórroga de quince días del estado de alarma porque para el próximo 26 de abril aún será necesario mantener el confinamiento de la población.

Sánchez se mostró convencido de que habrá que extender el periodo de confinamiento por el coronavirus en España hasta el 11 de mayo, es decir 15 días más del 26 de abril, el último plazo establecido.

"Estoy convencido de que dentro de quince días voy a tener que volver a prorrogar el decreto del estado de alarma" porque dentro de dos semanas "no habremos puesto fin a la pandemia", ha declarado durante el Pleno en la Cámara Baja, que este jueves ha votado la segunda ampliación del estado de alarma.

"Es que si pido un decreto de alarma de un mes, la oposición me dice que me quiero saltar al Parlamento, con lo cual prefiero venir cada quince días a esta Cámara a pedir la prórroga", ha indicando, añadiendo que sería "una noticia extraordinaria" que no fuera necesaria una tercera prórroga.

Sánchez ha insistido así en la idea que ya dio en su comparecencia de prensa del pasado 4 de abril, cuando advirtió de que el Gobierno prevé prorrogar el estado de alarma más allá del 25 de abril aunque no será igual que ahora, sino que espera que se pueda recuperar "algo" de vida personal, económica y social.

"Proceso de descalada"

En el pleno de este jueves, Sánchez ha señalado que en el proceso de "desescalada" ha ofrecido a los presidentes autonómicos compartir decisiones, y ha lamentado que se critique al Ejecutivo por prever escenarios, como hizo al pedir un mapa de infraestructuras posibles para aislar a asintomáticos, y al mismo tiempo se le acuse de improvisar. "O una cosa o la otra", ha dicho.

Ha insistido en que el Gobierno "actúa de buena fe" en un escenario de "extraordinaria complejidad e incertidumbre" y no aspira a que la oposición le apoye pero sí que al menos "empaticen" ante el desconocimiento que hay, incluso por la ciencia, sobre cómo actuar ante un virus nuevo.

El jefe del Ejecutivo ha afeado al líder del PP, Pablo Casado, las críticas que ha vertido por el modo en que España está contabilizando las víctimas mortales del coronavirus, incluyendo en el balance oficial únicamente a aquellas personas fallecidas a las que se hizo la prueba que permitió diagnosticarlas como enfermas de COVID19. "No vaya usted por ese camino", le ha instado el presidente.

Información acerca del coronavirus