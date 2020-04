Sin acceso a la UCI ni a respirador con 78 años

Para algunas familias la reciente recomendación del Ministerio de Sanidad de no discriminar por edad a nuestros mayores llega tarde. Es el caso de la familia de Loli. La noche del sábado 21 de marzo ingresó en urgencias del Hospital General de Segovia. A los tres días, según cuentan sus hijos, les comunicaron que por su estado crítico debía entrar en la UVI con un respirador, pero el protocolo del hospital no lo permitía. Su hija Gema cuenta a la Cadena SER: “la doctora de planta nos dice que por encima de 75 años hay ya un escrito en el hospital que es imposible coger a nadie en la UVI. Así, debido a que están obligados a cumplir el protocolo recogido en las normas internas del citado hospital, no se la puede trasladar a la citada Unidad, tampoco pueden llevarle un respirador ni solicitar traslado a otro hospital y el día 30 de marzo se nos comunica que ha fallecido”.

Y añade: “Es doloroso tener a la madre enferma, hospitalizada grave y no poder ni verla, pero es cruel e inhumano que los doctores te comuniquen, y así lo tenemos recogido en una grabación entre partes, que según el citado protocolo, toda persona mayor de 75 años queda excluida del necesario respirador y del ingreso en esta unidad vital, por lo tanto no van a proceder a ello, ya que mi madre tiene 78 años.”

Les denegaron el traslado

Gema nos cuenta que intentaron vanamente trasladarla a otro hospital ante distintas instituciones: “En una búsqueda desesperada a contra reloj, llamamos a otros hospitales públicos próximos de Castilla y León y de Madrid. Había disponibles camas de UCI y respiradores en Valladolid, en Burgos, en el hospital de campaña de IFEMA, etc. pero en todos ellos el traslado debían solicitarlo desde el Hospital de Segovia. No lo hicieron, volviendo a hablar del protocolo y además indicando que ya no se permitían traslados entre comunidades autónomas ni siquiera entre provincias de la misma comunidad”.

Por lo que acudieron a la sanidad privada: “Buscamos en centros privados en toda España, pensábamos que la aceptación de la sanidad privada era cuestión de recursos sanitarios de la clínica y recursos económicos del paciente. Pero la respuesta no fue la que esperábamos. Tenían respiradores y camas UCI, pero por el decreto del estado de alarma se había intervenido el sector privado. Y esta intervención se estaba realizando o aplicando sin un criterio homogéneo nacional e infrautilizando sus recursos”.

La familia pide una investigación

Al denegarle el respirador a Loli y su ingreso en la UCI Gema señala: “esto implicó que se la dejó morir sin darle una última oportunidad. Imagino a mi madre muy enferma, aislada, sin entender qué le estaba pasando, quizás con miedo, angustia y dolor. Se la dejó morir en la más profunda soledad, sin recibir la extremaunción del capellán, sin permitir acompañamiento de al menos un familiar en sus últimas horas de vida. Es vergonzoso. Es un trato inhumano”.

Gema denuncia: “Dicho protocolo, según hemos constatado, ni se sigue en otros hospitales de la Comunidad de Castilla León, ni en otros hospitales de otras comunidades autónomas, como por ejemple Madrid o Castilla La Mancha. Moralmente el citado protocolo nos parece miserable, como hijos muy, muy triste, pero además pensamos que incumple lo dispuesto en la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, así como otras normas del ordenamiento jurídico español como es el caso de nuestra Carta Magna (artº 13 y 16)”.