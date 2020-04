José Bordalás: "Jugar cada 48 horas no es a lo que estamos acostumbrados, pero nos tendremos que acostumbrar"

José Bordalás, entrenador del Getafe, explicó en Carrusel Deportivo cómo está afrontando el club el parón por la crisis del coronavirus y afirmó que cuando la competición se reanude "se tendrán que adaptar".

"Cada día estamos controlando a los jugadores pero los chicos son buenos, intentamos que no pierdan la forma. Todos estamos ansiosos por volver a la normalidad, muchos jugadores nos llaman porque lo echamos de menos", comenzó a explicar el técnico del Getafe.

Respecto a la intención de la Real Sociedad de abrir sus instalaciones deportivas para los jugadores de cara al próximo marte, el técnico dijo que "la Real lo ha solicitado, pero mientras haya algo de riesgo hay que esperar unas semanas".

Sobre cuánto tiempo deberían tener los equipos para entrenar antes de volver a competir, Bordalás dijo que "debería ser de unas 5 semanas, es lo normal para un buen nivel". "Dada la necesidad nos adaptaríamos en menos tiempo", añadió.

"Jugar cada 48 horas no es a lo que estamos acostumbrado pero está claro que esto no es normal. Nos tendremos que acostumbrar, como profesionales que somos, a las necesidades", explicó.

En lo referente a jugar sin público, el entrenador azulón se mostró comprensivo. "Debemos asumir la posibilidad de que se juegue sin público, se ha jugado, somos conscientes de que se volverá paulatinamente y casi seguro que los primeros partidos serán sin público", explicó.

"No debemos ser atrevidos porque no somos profesionales de ciertos temas, hay una pandemia que está haciendo sufrir a las personas. Si no hay riesgo para la salud soy partidario de reanudar la competición, acabarla, adaptarnos y sacrificarnos todos, por el bien del fútbol y que no salga nadie perjudicado", concluyó.