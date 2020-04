Carrusel Confidential: la final de la Copa del Rey sigue sin fecha

Hace 7 días se armó mucho revuelo con una información que avanzó en la Cadena SER Jordi Martí sobre la fecha que LaLiga y UEFA tienen reservada para la final de la Copa del Rey.

Esa fecha era el miércoles 5 de agosto, algo que ha sorprendido a la RFEF. Ellos son los organizadores de la Copa y no tienen aún día previsto para ese derbi vasco tan especial. La idea firme es jugar, cuando lo autorice el Gobierno, un sábado y con público.

Tanto es así que Rubiales habló de ello en la reunión del martes con LaLiga y AFE destapada por El Larguero y no dió ninguna validez a esa hipótesis del 5 de agosto.

Podemos avanzar que Rubiales sacó el tema ante Aganzo y Carlos Del Campo a pregunta de Diego Rivas y dijo literalmente: “Son propuestas sobre una posibilidad que no sabemos si es real o no. Cada federación aprueba con respecto a su reglamento su calendario. Y nosotros aprobaremos nuestro calendario”

La RFEF solo piensa en la salud y no tiene prisa alguna. Pospondrá al máximo la final de copa para que pueda asistir público, sin día límite para su disputa y sin descartar que pueda ser la primera gran fiesta deportiva en nuestro país con aficionados cuando todo esto pase

Recordemos que las ligas europeas, con Tebas en ese equipo de trabajo, proponen distintas opciones sin capacidad de decisión y luego es El Comité ejecutivo de UEFA, donde está Luis Rubiales, el que tiene todo el poder pensando en el bien común del fútbol continental.

Dos jugadores de la Bundesliga que apuntaban a la Premier

Hay 2 jugadores de la liga alemana que por motivos muy distintos tenían bastante encarrilada su salir rumbo a Inglaterra. Estamos hablando de dos estrellas y por tanto de dos traspasos millonarios en condiciones normales: Jadon Sancho, del Borussia Dortmund, y Kai Havertz, del Bayer Leverkusen.

Vamos a empezar por el caso de Sancho y el Dortmund con su política habitual de hacer caja con sus estrellas. Como hizo con Dembelé al Barça, con Pulisic al Chelsea como adelantó Carrusel Confidential, con Aubameyang al Arsenal...

Tras retenerle el pasado verano pese a una importante oferta del United, su dirección deportiva tenía sopesado que este era el verano perfecto para hacer caja con Sancho.

Iba a haber una Eurocopa de por medio, donde con Inglaterra probablemente se iba a revalorizar y su futuro volvía a apuntar a Inglaterra con United de nuevo y y con Chelsea que ya podrá fichar como los mejores colocados... pero sobretodo, y como te avanza Carrusel Confidential, con el Dortmund, esta vez si, por la labor de venderle. Y luego está el caso Havertz.

La gran joya del fútbol alemán, y por la que el Bayern de Munich anda detrás. Hace unos meses, el CEO del Leverkusen, que es el español Fernando Carro, nos comentó en un charla informal organizada por la agencia EFE que ya rechazaron el verano pasado una importante oferta del Bayern por él... y que estaban convencidos que este verano iban a volver a la carga por él.

Así que, básicamente, y conocedores de la situación, los intermediarios del fútbol llevaban semanas trabajando para buscarle una salida a la Premier con tal de evitar que Havertz acabe en Munich. Lo cual parece que además es el interés del jugador... El Leverkusen también contaba con la Eurocopa para ponerle en el escaparate y revalorizar al mediapunta pero ya no será así... Veremos si se terminan haciendo estas operaciones previas al parón del fútbol, y sobre todo, a qué precio.