Xavi Hernández, que actualmente está entrenando en Qatar en la que es su primera experiencia en los banquillos, ha concedido una entrevista en Youtube a DJMariiO.

En ella, ha apuntado: "Siempre veo al Barcelona favorito en Liga. En Champions es más difícil. El Barça las ha ganado cuando ha sido muy superior a sus rivales. El Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes. El Barça tiene que ser muy dominador, muy seguro de sí mismo. La historia dice que gana cuando ha sido mucho mejor que el oponente (...) ¿Si me refiero al Madrid? Sí, al Madrid, sí. ¿Por qué no? No solo el Madrid, también otros clubes la han tenido. El Barcelona tuvo suerte en Stamford Bridge, con el gol de Iniesta con diez jugadores y casi sin tirar a puerta. Eso es suerte. Me refiero a que no haces una temporada buena en LaLiga, que quedas cuarto, quinto, sexto... y ganas la Champions. El Barça no ha pasado por eso, el Madrid sí y a eso le llamo tener un poco de suerte".

Un Real Madrid al que esta temporada está viendo: "Fuerte. Cuesta verlo débil. Históricamente muy pocas veces le he visto como el año pasado. Este año está mucho más fuerte y tiene jugadores de gran nivel".

Sobre las enormes expectativas generadas como entrenador, en tan poco tiempo, ha opinado: "No sé por qué la gente me ve así, pero me enorgullece y me gusta. Ahora que me he probado como entrenador, me veo capaz y es una ilusión, un sueño volver al Barcelona. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, considero al Barça mi casa, es mi vida.

Por último, echando la vista atrás, ha afirmado: "Se habla mucho de que no exploté hasta los 28, pero a los 23, 24, mi fútbol ya era de alto nivel. Es normal que la gente sea resultadista. Cuando no hay resultados, la gente ni te mira. Como decía Luis Aragonés, del segundo clasificado no se acuerda nadie. En la época Guardiola todo el mundo nos admiró por lo jugado y lo ganado. Como España también".