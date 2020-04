Si todavía no te ha llegado ningún meme de ellos, posiblemente estés algo desconectado de las redes. Estos porteadores de ataúdes son seguramente los más utilizados para hacer memes ahora mismo y uno de ellos, Benjamín, ha pasado por el Què t'hi jugues! de SER Catalunya.

"Mi jugador preferido es Messi, me encanta… Me gusta su forma de jugar y los goles que marca, y además no es egoísta, eso es muy importante (...) Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies. Soy aficionado del Barça, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un enorme jugador. Es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el Barça no sería lo que es. Teniendo a Messi el Barça ha ganado muchos títulos que sin él no habría ganado y no habría mejorado como lo ha hecho en los últimos años", ha asegurado Benjamín.

Su trabajo es porteador de ataúdes, un trabajo muy común en Ghana y él y sus compañeros tratan de hacerlo con alegría: "Mi opinión es que debemos celebrar la muerte. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona nos deja tenemos que recordar lo que ha hecho en su vida. Tú sabes lo que esta persona ha aportado, sabes lo que hecho por ti. De alguna forma tienes que agradecerle que en parte eres como eres gracias a esa persona. Por eso creo que deberíamos celebrar más la muerte que el nacimiento de una persona. Por eso bailamos. Odio que la gente llore cuando hago mi trabajo, me pone muy triste… Bailamos porque queremos que la gente se de cuenta de que no tenemos que llorar con la muerte, debemos sentirnos felices por esa persona".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Benjamin Aidoo 🎩 (@benjaminaidoo) el 7 Abr, 2020 a las 10:20 PDT

Sobre Bartomeu, ha apuntado: "Me gusta Bartomeu y me gustaría conocerle, es un buen presidente. Creo que él ha contribuido a hacer del Barça un gran equipo, dominador de La Liga y otras competiciones. Creo que es buen presidente, de verdad lo creo. Él ha hecho grande al Barça por encima de otros equipos".

"Me siento muy bien. ¡Soy famoso en todo el mundo! La gente utiliza mis videos para hacer memes, me llaman para felicitarme y eso me hace sentir muy bien. Es un gran privilegio que la gente me pueda ver en las redes sociales. Mucha gente me llama y me dice que son fans míos, mis fans número uno y me siento bien", ha concluido.