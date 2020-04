El CSD mantiene las elecciones para este año y trabaja en el reinicio de los entrenamientos

Las federaciones españolas se han reunido hoy con Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, para poner sobre la mesa las principales preocupaciones que les afectan en la situación actual. Y no ha habido cambio en las posturas que anunciaba la Cadena SER hace una semana y que hoy se han manifestado en la reunión.

El CSD mantiene que las elecciones a las federaciones se tienen que convocar en este año y no acepta las propuestas de algunas federaciones de ampliar el plazo para que se puedan convocar el año que viene. Eso sí, las federaciones olímpicas pueden adelantarlas al no tener los Juegos Olímpicos, lo que supone que no es necesario esperar al 1 de septiembre para iniciar los procesos como marca el decreto vigente con lo que pueden ganar varios meses y podrán iniciar los procesos electorales una vez que se levante el estado de alarma.

Entrenamientos

Otro de los aspectos importantes y que preocupa a las federaciones es el regreso a los entrenamientos de deportistas y equipos. El gobierno todavía no ha puesto una fecha sobre la mesa pero sí trabaja en el cómo se va a llevar a cabo una vez que lo autoricen las autoridades sanitarias.

Hay una comisión de expertos trabajando en la materia y avanzan en un regreso por fases en el que priorizarán los deportes y las actividades al aire libre en una primera fase y los deportes de interior quedarán para una segunda posterior aunque este apartado todavía está en fase de análisis.

Y otro aspecto importante en el que serán flexibles es en el económico. Se han tramitado las subvenciones que supondrán cerca de 50 millones de euros para las federaciones y que se destinan a la organización de competiciones.

Dada la situación actual y la ausencia de citas deportivas que, además, suponen una merma en los ingresos de las federaciones, el CSD será flexible para que estos recursos puedan dedicarse a cuestiones importantes para las federaciones y ayudar a paliar así el perjuicio económico derivado del coronavirus aunque siempre con arreglo a la ley.

