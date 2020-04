La SGAE cesa a su presidenta en pleno confinamiento

La Sociedad General de Autores acaba de cesar a su presidenta, Pilar Jurado, en una reunión extraordinaria, en la que la Junta Directiva ha decidido aprobar la moción de censura contra ella. 22 miembros hah votado a favor, mientras que 13 lo han hecho en contra. Ahora se queda en el puesto el vicepresidente de más edad, Fermín Cabal, que lo hará de forma interina hasta que se convoquen elecciones.

El principal motivo contra Jurado de esos socios era que alteró, en pleno confinamiento, el organigrama de la entidad, algo para lo que, según el Ministerio de Cultura y los socios, no tenía potestad. Además, sumaba el nombramiento como subdirector general de Clitford Williams, con aumento de sueldo y blindaje ante cualquier despido durante un año. Su salario creció de 100.000 a 125.000 euros con este nuevo cargo.

Por este movimiento, el ministerio de Cultura envió un requerimiento un requerimiento a la entidad, explicando que la SGAE no puede aprobar un nuevo organigrama sin su permiso. "Como consecuencia de ello y tal y como se comunicó a la SGAE mediante requerimiento de 28 de junio de 2018, la SGAE no puede ni modificar el organigrama de la entidad, ni contratar nuevo personal directivo «en tanto no reciba indicación distinta de este Ministerio»", dice el documento al que ha tenido acceso la SER.

Para los socios enfadados con la gestión, el cambio de organigrama solo ha sido la gota que ha colmado el vaso, puesto que consideran que han sido varias las decisiones de Jurado que muestran "una deriva autoritaria". Se quejan de falta de transparencia y de información, además, de que ese cambio en el organigrama "va en contra de loque han votado el 85 de los socios, en la última asamblea de la entidad, donde se aprobaron los estatutos, una de los grandes logros.

En las últimas horas, Jurado había intentado apaciguar a los críticos, con una misiva en la que les pedía confianza y quer retiraría ese cargo. Sin embargo, esto no ha calmado los ánimos; ya que miembros de la Junta Directiva acusan a Jurado de esconder una carta de la CISAC en la que piden a la presidenta la convocatoria de elecciones. Esa carta, a la que ha accedido la SER, está fechada el 9 de abril, el organismo pide a la SGAE que convoque nuevas elecciones, ya que han detectado varios problemas para cumplir con los objetivos fijados hace años.

"La única solución viable para esta situación actual es llevar a cabo elecciones plenas de la Junta lo antes posible, a fin de establecer una representación justa y equilibrada de las diversas categorías de titulares de derechos, de conformidad con la legislación española, y restablecer la confianza de la comunidad internacional", señala la CISAC, que concluye que la SGAE ha logrado algunos cambios y mejoras, como la aprobación hace unos meses de los estatutos; pero que todavía persisten algunos agujeros negros.

