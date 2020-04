No se podrá volver a disputar deporte a puerta abierta hasta que haya una vacuna contra el coronavirus y esta cause su efecto. Así lo ha asegurado el doctor epidemólogo Zach Binney, de la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia, en el periódico inglés The Times.

El experto ha asegurado que decenas de miles de aficionados en un estadio a una distancia muy cercana es "muy, muy peligroso"

"Lo que la gente necesita entender, epidemológicamente hablando, es que cada persona que sumas añade riesgo. Si hay cinco personas es más peligroso que si hay dos, 10 es más peligroso que cinco, 500, más que 10. 60.000 es muy, muy peligroso. Como científico, odio decir que estoy al 100% seguro de algo, pero estoy más cerca del 100% que nunca de que no podemos volver a llenar los estadios hasta que tengamos una vacuna. Punto", ha explicado.

El doctor Binney ha explicado que "lo más probable es que la vacuna llegue en 18 meses, podría ser un poco más o un poco menos". Sobre ello, el inmunólogo Karol Sikora ha añadido que aunque la vacuna llegue en 18 meses, "la logística de inmunizar a 68 millones de personas (aproximadamente la población del Reino Unido) es compleja". Para el profesor Sikora, el momento adecuado para volver a abrir los estadios llegaría cuando la inmunidad de la población hacia el coronavirus haya alcanzado el 60%.