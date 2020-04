Los consejos de la DGT para quienes tengan que desplazarse para ir a trabajar durante el estado de alarma

Hace apenas unos días, concretamente el pasado lunes, el Gobierno levantaba la paralización de las actividades no esenciales para una serie de sectores en los que no es posible teletrabajar desde casa. Desde entonces, un gran número de trabajadores y trabajadoras de distintos sectores han vuelto a sus respectivos puestos de trabajo.

Por esa misma razón, y dado que todos ellos han tenido que desplazarse para realizar las distintas actividades, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha confeccionado una guía de buenas prácticas en los desplazamientos al trabajo. Una serie de consejos tanto para aquellas personas que vayan andando o en bicicleta hasta su puesto de trabajo como para quienes tengan que coger el coche.

Consejos a la hora de desplazarse al trabajo

En primer lugar, y como consejo a todas aquellas personas que tengan que desplazarse al trabajo durante los próximos días, la DGT recomienda utilizar las opciones de movilidad que garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente dos metros. Una distancia que tendremos que guardar tanto cuando vayamos por la calle como a la hora de subirnos al transporte público.

#BuenosDías

Si tienes que desplazarte para ir a trabajar:

✅Guarda siempre una #distancia interpersonal de 2 metros👍.

✅Recuerda estas buenas prácticas para garantizar tu seguridad👇.

Ánimo y #FelizLunes #DGTeros pic.twitter.com/TW1HnA7DNR — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) April 13, 2020

Respecto a aquellas personas que van al trabajo andando, en bicicleta o en moto, desde la DGT explican que no es obligatorio el uso de mascarilla. No así en el transporte público, donde se recomienda usar una mascarilla higiénica para evitar posibles contagios de terceras personas. Tanto en un caso, como en el otro, desde el organismo nos recuerdan sobre la necesidad de mantener la distancia de seguridad con nuestros compañeros y compañeras de viaje.

Extrema precauciones si te desplazas un turismo, en taxi o en VTC

Si te desplazas al trabajo en un coche o una furgoneta, extrema las medidas de limpieza de los mismos y evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos. Si por el contrario acudes en taxi o VTC, recuerda siempre mantener la distancia de seguridad respecto al conductor o conductora y extrema precauciones para evitar cualquier posible contagio. A pesar de que su uso no sea obligatorio, no está de más utilizar guantes o mascarilla para no contaminar alguna superficie.

Y, recuerda, en caso de que tengas cualquiera de los síntomas principales del coronavirus, quédate en casa para evitar cualquier contagio en tu puesto de trabajo. Gracias a esta serie de consejos no solo podrás protegerte ante un posible contagio, sino que evitarás que el virus siga expandiéndose por el país como ha pasado durante estas últimas semanas.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados del día.