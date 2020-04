Condenado por inventarse un bulo sobre el coronavirus en la cárcel de Ceuta

Un hombre ha aceptado ser condenado por un delito de injurias graves con publicidad por inventarse y difundir un bulo sobre el coronavirus en su perfil de Facebook. El hombre, que ha aceptado una multa de 360 euros, se inventó un brote de coronavirus en la cárcel de Ceuta: "Me están llamando gente de la prisión de Ceuta diciéndome que no hay medico y muchos están con fiebre y nadie les hace caso", llegó a decir.

La mujer, que tiene antecedentes penales no computables, escribió el bulo en su perfil de Facebook el seis de abril: “Señores me están yamando gente de la prisión de Ceuta diciéndome k no hay medico y muchos están con fiebre y nadie les hace caso”, “señores o los vuelco a decir y no tengo su mentir esty hablando con algunos internor k están muy mal y hablo del modul7 no de otro módulo del modulo7 se k hay gente k tiene familias en otros modulo yo hablo del modulo7 y no kiero dar nombre de lo internos k están mal x sus seguridades".

Una supuesta crisis en la cárcel que no era cierta y que fue inventada, según refleja la sentencia del juzgado de Ceuta, "con intención de perjudicar la reputación de Instituciones Penitenciarias y en especial de los funcionarios que cumplen sus funciones en el Centro Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Ceuta y a sabiendas de su falsedad".

La sentencia es firme y se ha dictado después de que el acusado aceptara la acusación de la Fiscalía. La magistrada por tanto no hace ninguna reflexión sobre los hechos más allá de constatar la validez de la conformidad alcanzada: la calificación aceptada es "correcta y la pena procedente según dicha calificación".

Investigación de la Fiscalía

Este miércoles el parlamentario de Unidas Podemos, Enrique Santiago ha dado a conocer a través de su perfil de Twitter un escrito de la Fiscalía en el que anuncia la apertura de diligencias de investigación en torno a una serie de bulos difundidos en las redes sociales y denunciados por la formación morada. Se investigan posibles delitos de simulación de delito, injurias, amenazas y organización criminal aunque la Fiscalía explica que no consta, por el momento, "el lugar concreto de la elaboración y difusión" de los mensajes denunciados por la formación morada de una cuenta que, en el momento actual, permanece suspendida.

La Fiscalía General del Estado abre diligencias de investigación por la denuncia presentada por #UnidasPodemos.

Es absolutamente necesario que se investiguen los #bulos y las #FakeNews que se lanzan por una organización criminal organizada, aprovechando la crisis del #coronavirus pic.twitter.com/nefOyKTjEv — Enrique Santiago (@ensanro) April 15, 2020

El escrito, firmado por la fiscal de criminalidad informática Elvira Tejada, refleja el motivo de la denuncia de Unidas Podemos, dirigida contra una cuenta en Twitter (@palcampomevoy) acusando al usuario de difundir bulos con imágenes falsas o manipuladas para "alarmar a la población" e imputar actuaciones criminales al Gobierno central en la gestión de la crisis. La Fiscalía ahora tendrá que determinar qué Fiscalía territorial se debe hacer cargo del caso.