Andreu Camps: "Debemos prever una hipótesis donde los otros países pudieran acabar y nosotros no"

La RFEF comunicó este jueves la decisión de que, en el caso de que no pueda reanudarse la competición, los equipos que acudan a Europa sean los clasificados ahora mismo, es decir, Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad a la Champions y Getafe y Atlético a la Europa League, tal y como había avanzado Manu Carreño en El Larguero.

Además, también se ha podido saber que en el caso de que tampoco se pueda disputar la final de la Copa del Rey, el Athletic iría a la Europa League debido a que la Real ya estaría en Champions.

La confirmación oficial de la noticia de El Larguero ha hecho que muchas personas del mundo del fútbol hayan puesto el grito en el cielo, por lo que la RFEF ha emitido un escrito oficial con declaraciones de Andreu Camps, Secretario General de la Federación.

"Tenemos claro que estamos atravesando situaciones y circunstancias excepcionales y trabajamos para dar un marco de seguridad jurídica en cualesquiera de los casos que se puedan plantear. En este sentido, la RFEF quiere tener hechos los deberes por si, llegado el caso de una suspensión de las competiciones, recibiera el requerimiento de la UEFA para solicitar los clubes españoles que tendrían acceso a las competiciones la próxima temporada y España estuviera en una contingencia única que no fuera compartida por otros países. Es decir, debemos prever una hipótesis donde los otros países pudieran acabar y nosotros no. Imaginemos que solo se produzcan positivos en nuestra competición y no en otras, las cuales sí podrían acabar, al contrario que nosotros. Ahora es el momento de prever todas las contingencias", subraya Camps.

A lo que añadió lo siguiente. "De este modo, antes de que se reanude la competición, se ha convenido en Comisión Delegada de la RFEF dejar diseñado un plan con el fin de dar certidumbre en un escenario extremo como el de no poder acabar las competiciones de modo que todos los clubes conozcan el nuevo escenario que se afronta".