¿Tengo que acudir a mi centro de trabajo? Estos son los factores que tienes que tener en cuenta

El pasado lunes, 13 de abril, el Gobierno levantaba la paralización de las actividades no esenciales para una serie de sectores en los que no es posible teletrabajar desde casa como la industria o la construcción. Desde entonces, un gran número de trabajadores y trabajadoras de distintos sectores han tenido que volver a sus respectivos centros de trabajo. Sin embargo, no todos tienen muy claro si deben volver o no.

No por saber si su empleo es uno de los que retoma la actividad tras la última decisión del gobierno, sino por su vulnerabilidad respecto a un virus que ha infectado a 182.816 personas y acabado con la vida de 19.130. Por esa misma razón, y con el objetivo de sacar a la sociedad de dudas, el Ministerio de Sanidad ha creado una guía de buenas prácticas en los centros de trabajo.

Los escenarios en los que no tendríamos que volver a nuestros centros de trabajo

Una guía que nos recuerda, entre otras cosas, que no debemos acudir a nuestro centro de trabajo ante cualquier síntoma asociado a la COVID-19. Desde la fiebre, la tos seca o la dificultad a la hora de respirar, probablemente los más conocidos por la sociedad tal y como recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta otros menos frecuentes como la congestión conjuntival, la diarrea o la hemoptisis, entre otras.

Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por

padecer afecciones médicas anteriores no tendrás que acudir al centro de trabajo.



En caso de que hayas estado en contacto estrecho con una persona que haya dado positivo por coronavirus, tampoco deberías acudir a tu puesto de trabajo durante al menos 14 días. A pesar de que no hayas registrado ningún síntoma, es recomendable hacer un seguimiento por si aparece cualquiera de ellos a medida que pasan los días.

Los más vulnerables no deberán acudir a sus puestos de trabajo

Por otro lado, desde el Ministerio de Sanidad nos aclaran que no debemos volver a nuestro centro de trabajo hasta que nos confirmen que no hay riesgo para nosotros o para el resto de compañeros y compañeras. En caso de que no se cumpla esta premisa, será mejor que te mantengas en casa hasta que la compañía pueda garantizar la seguridad para cada uno de los empleados y empleadas.

Por último, y respecto a los más vulnerables frente a esta enfermedad, la guía recomienda a todos ellos que se queden en sus respectivas casas hasta que mejore la situación: "Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer determinadas afecciones médicas anteriores, no tendrás que acudir al centro de trabajo". De esta manera, y siguiendo siempre las recomendaciones de higiene pertinentes, evitaremos contraer el virus o contagiárselo a terceras personas.

