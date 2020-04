Madrid, Murcia y Euskadi rechazan el plan anunciado por el Gobierno para el final de curso por el coronavirus

La Comunidad de Madrid ha comunicado al ministerio de Educación que no se adhiere al acuerdo propuesto este miércoles por la ministra de Educación, Isabel Celaá, para finalizar el curso. Desde Educación se llegó a un acuerdo en el que se recomienda que las Comunidades Autónomas sean flexibles y comprensivas con las dificultades por las que están pasando los alumnos. La consejería de Educación madrileña aegura que en esta situación no valen recomendaciones y solicitan que se fije un criterio común para que todos los alumnos de toda España jueguen en igualdad de condiciones.

Madrid es la primera comunidad que ha comunicado oficialmente al ministerio que no se adhieren al acuerdo. Desde la comunidad, gobernada por el PP, aseguran que no comparten que se pueda pasar de curso o de ciclo, lo que sería titular —conseguir un titulo de una enseñanza oficial—, si hay suspensos y porque creen que con las pautas que se han dictado desde el Gobierno cada comunidad podrá hacer tomar decisiones sin que se siga un criterio fijo. La consejería de Educación de Madrid reclama al ministerio que diga claramente con cuántos suspensos se podrá pasar de curso o se podrá titular. Además, piden que se elabore una normativa con rango suficiente para que las autonomías se puedan plegar a ella, y que no quede para cada comunidad tomar una decisión final. Ahora mismo se puede pasar de curso con dos materias suspensas, siempre y cuando no sean lengua y matemáticas juntas. Para Madrid también es muy importante que la ultima evaluación sea académica y no diagnóstica,como pretende el ministerio. La consejería quiere que las familias y que los alumnos se esfuercen aunque esten en casa.

La propuesta del Gobierno que Madrid rechaza había sido bien acogida por la principal Federación de Padres de Alumnos de Madrid, por la FAPA Giner de los Ríos. Por su parte, los representantes de los estudiantes han asegurado que no les gusta ni la propuesta del ministerio ni la reacción del gobierno regional que, mientras tanto, está preparando una vuelta paulatina a las aulas por si fuera posibles antes de que el curso acabe en junio.

Reacciones

Los estudiantes no han acogido nada bien ni la propuesta del ministerio ni la postura que ha adoptado la Comunidad de Madrid. "Se tiene que garantizar que todas y todos podemos pasar de curso, menos de 24 horas después de las declaraciones de Isabel Celaá, el consejero de Madrid ya ha dicho que se puede repetir si se tienen asignaturas suspendidas. Si todo va a ser, esto va a ser un desastre y habrá hijos e hijas de trabajadores humildes expulsados del sistema", ha asegurado Clauda Latorre, del sindicato de Estudiantes. Las familias si son más complaciente con el documento de Celaá y estarán vigilantes a lo que haga Madrid. Según la propia FAPA Giner de los Ríos.

La Comunidad ultima ese plan de retorno a las clases presenciales para cuando Sanidad lo permita y sería una vuelta paulatina, priozando a los alumnos de segundo de bachillerato que tienen la Evau a primeros de julio, los de cuarto de la ESO y los dos FP que titulan este año.

Las comunidades del PP y Euskadi



No es Madrid la única comunidad de España que ya ha dicho 'no' al pacto educativo. Murcia también ha anunciado oficialmente que no van a respaldar el acuerdo. Se quejan de que el ministerio no ha fijado con cuántos suspensos se puede promocionar y titular y eso puede crear diferencias entre las autonomías.

"Ayer pregunté directamente a la ministra sobre si se iba a legislar en materia de promoción y en material de titulación y sobre cuándo se suspende y cuando se pasa de curso. Todavía no he obtenido respuesta", asegura Esperanza Moreno, la consejera de la región de Murcia.

Galicia, por su parte, dice que acatará las medidas aunque discrepa en ese y otros 6 puntos y Andalucía pedirá aclaraciones sobre los criterios para pasar de curso y la titulación.

Además, Euskadi no lo va a suscribir aunque está de acuerdo porque, según la consejería, cree que no es necesario ya que las competencias son suyas.