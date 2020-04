Son muchos los deportistas que están matando las horas de este largo confinamiento con directos de Instagram. Si en la tarde de este jueves disfrutábamos con una deportiva charla entre Iker Casillas y Marc Bartra, por la noche pudimos ver la alegría de Marcelo y Vinicius.

En el directo, Marcelo preguntó a su joven compatriota por su gol preferido con la camiseta del Real Madrid, ante lo que Vinicius no dudó: "El gol contra el Barcelona, por supuesto" y además desveló la apuesta que hicieron, que aún no se ha cobrado: "Me debes una hamburguesa. Me la prometiste si marcaba en el Clásico...", recordó entre risas el ex del Flamengo.

También hubo tiempo para que volaran flores entre el alumno y el maestro. Si Marcelo le decía a Vinicius que le admira mucho porque es "un tipo paciente que trabaja duro y escucha los consejos de los demás", éste le aseguraba estar "muy agradecido contigo. En el campo me hablas mucho, para corregir mi posición o mi ataque. Estoy evolucionando mucho y eso es lo que quiero siempre. Todo el mundo me ayuda y eso lo hace todo más fácil".

"Somos un club especial. Me encanta ayudarte a ti, a Rodrygo, a Militão, a Brahim..", le respondió Marcelo.

En otro orden de las cosas, el lateral insistió en la importancia de estar atento y en contacto con las personas que quieres durante este confinamiento y "estos momentos díficiles". Vinicius, por su parte, admitió que aprovecha para estar más con su familia: "Siempre están yendo y viniendo de Brasil y ahora estamos aquí en casa".