Así quedaría la clasificación por promedio de LaLiga

El debate alrededor de qué se debe hacer con LaLiga no para de crecer. Si bien los clubes coinciden en que se debe hacer lo posible por que la competición se pueda finalizar, ante la hipótesis de que no se pueda reanudar el campeonato llegan las divisiones.

En caso de que se produzca este segundo escenario y no sea posible terminar LaLiga, determinados clubes reclaman un criterio que consiste en realizar una clasifición promedio de lo que llevamos de temporada. Según esa clasificación promedio, el Barcelona ganaría LaLiga, Real Madrid, Sevilla y Atlético irían a la Champions, Real Sociedad y Getafe a Europa League y descenderían Celta, Leganés y Espanyol.

El Barcelona sería el ganador de LaLiga de seguirse este criterio de promedios, ya que ha sido el equipo que más jornadas -16- ha liderado la tabla. Le seguiría el Real Madrid que ha liderado nueve jornadas. Los blancos serían segundos, posición donde han estado 12 jornadas. Detrás llegarían respectivamente el Sevilla y el Atlético que han estado 16 y 15 jornadas en puestos de Champions.

La Europa League sería para la Real Sociedad, 11 jornadas en Europa League y el Getafe seis jornadas en Europa League. Las mismas que el Athletic, pero los leones solo han estado cuatro en puestos de Champions, por las seis del Getafe. También se quedaría fuera el Valencia, que solo ha ocupado estos puestos dos jornadas.

Las peores noticias, el viaje a Segunda División sería para el Celta, que ha estado en zona roja 12 jornadas y para el Leganés y el Espanyol que han ocupado los puestos de descenso 26 de las 27 jornadas disputadas.

Una hipótesis, la del promedio, que seguro no agradaría a todos los clubes. En la noche de este jueves, el presidente del Getafe, Ángel Torres, aseguró en El Larguero que emprendería acciones legales si se diera por terminada la temporada y dejasen al Getafe fuera de la Champions League. Actualmente el Getafe es 5º, pero con el golaverage particular adelantarían a la Real Sociedad y accederían a la Champions. El Getafe es 5º porque ese golaverage particular no se tiene en cuenta hasta que los equipos en cuestión se enfrentan las dos veces, pero los azulones reclaman que de no reanudarse LaLiga, se debería aplicar.