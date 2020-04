El expresidente del FC Barcelona Joan Laporta confirmó, en una entrevista a GOL, que planea presentarse a las próximas elecciones de la entidad azulgrana, previstas para 2021.

'Es un proyecto que me hace ilusión, que lo tengo presente. Estoy reuniendo a personas y profesionales de mi confianza, porque hay que pensar bien cómo revertir la situación económica del club', que Laporta calificó de 'muy precaria'.

Para Laporta, el Barcelona se ha convertido 'en el club de los tres billones: un billón de ingresos, un billón de gastos y un billón de deuda', y aseguró que trabaja para 'hacer un proyecto deportivo que ilusione y mejore lo que de ahora y la imagen institucional del Barça'.

Sin embargo, y aunque la decisión de presentarse cada vez la tiene 'más madura', avanzó que se dará 'un margen para decidir hasta final de año', pues no prevé un adelanto de los comicios. 'Han de ser en junio de 2021', apostilló.

Tampoco quiso confirmar si en su proyecto contará con Xavi Hernández, ni valorar si el excapitán del Barcelona ya está preparado para coger las riendas del primer equipo.

'Yo no debo decirlo, debe ser Xavi, que sabe mucho más de fútbol que yo y es muy listo, quien decida. Cuando le hicieron la propuesta dijo que no y me pareció muy prudente. Le oí unas palabras y pensé que sabía bien lo que decía, que era consciente de que necesitaba tiempo', concluyó Joan Laporta.