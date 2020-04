David Silva: "Quiero ser entrenador cuando deje el fútbol"

El jugador español del Manchester City David Silva manifestó su deseo de "ser entrenador" cuando termine su carrera profesional, la cual pretende que dure "unos años más", según explicó en un chat con aficionados del conjunto 'citizen'.

"Con lo que he vivido en mi carrera y el paso del tiempo te conviertes en entrenador. Era algo que al principio dije que 'no', pero es una opción, porque cada vez me interesa más. Ahora, cuando deje el fútbol, quiero ser entrenador. Sin embargo, todavía no sé cuándo, porque quiero jugar unos años más", señaló el canario.

Silva, capitán del City, no desveló cuánto tiempo pretende seguir jugando, ni sus planes de futuro, aunque sí anunció hace unos meses que dejará la entidad inglesa al final de la presente temporada. Según han informado los medios británicos, Las Palmas o incluso la MLS podría ser su destino el próximo curso.

A sus 34 años, Silva asegura que ha vivido una carrera "llena de alegrías". "Jugué con grandes jugadores como Xavi e Iniesta, que marcaron una generación de equipos nacionales. Jugué contra Ronaldinho en su mejor momento, en un momento en que tenía miedo de intentar quitarle el balón porque podía humillarnos fácilmente. Jugué contra Ronaldo, Zidane y Messi, entre otros", recordó.

"Con la selección española formé parte de una muy buena generación que ganó algo impensable, nadie se lo imaginaba. Ganar la Eurocopa fue increíble, porque fue el primer título que ganamos y rompimos la barrera (44 años sin ganar un torneo). Luego llegó el Mundial y la segunda Eurocopa, pero la primera fue realmente especial", sentenció en su charla con los seguidores del Manchester City.