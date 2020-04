"Cada vez veo menos"... ojo con los problemas visuales del confinamiento por el coronavirus

por favor no puedo tener la vista + cansada odio el confinamiento gracias coronavirus por hacerme ver borroso

🙏🏼 que no te conozco y no tienes por qué decirme tu edad...a mi me ha pasado lo mismo, tengo 46 y dos días antes del confinamiento estuve en el oftalmólogo... presbicia (vista cansada)...gafas de +1...ve a la farmacia y te las pruebas (+0,75, +1)...verás si notas diferencia...