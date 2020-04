Iker Casillas: "Tras el infarto estuve un mes con miedo a caminar, a dormir... ahora me encuentro fuerte"

Iker Casillas charló este sábado 18 de abril de 2020 en el programa "FC Oporto en casa", en el canal de Youtube oficial del equipo portugués al que todavía pertenece, para hablar un poco de todo.

Entre otras cosas, habló de lo sucedido hace casi un año y que a todos nos puso el corazón en un puño (minuto 37 del vídeo). "En 13/14 días se cumple un año del infarto y si todo va bien espero que el doctor me diga, que ya me lo ha dicho, que estoy 100% recuerado. ¿Qué me pasa por la cabeza? Hay que ser realista, lo importante es la salud. Cuando sucedió el infarto hace un año estuve un mes con miedo. Con miedo a caminar, a dormir, a hacer cualquier ejercicio... era imposible. Ahora no, ahora me encuentro fuerte, me encuentro mejor que antes. Pero también tengo una medicación que es la que me está haciendo estar bien y es el médico el que me va a decir qué puedo y qué no puedo hacer".

"Físicamente estoy mejor que antes, pero ahora valoro más algunas cosas. Los jugadores a veces no valoramos lo que tenemos y lo feliz que podemos hacer a mucha gente. Lo más importante es que tú contigo mismo te encuentres bien y que sepas valorar, por ejemplo, esta conversación con vosotros"