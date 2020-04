¿Puede el aire acondionado transmitir el coronavirus?

El desafío científico que supone entender el nuevo coronavirus es descomunal. La necesidad de conocer cómo se comporta la COVID-19 es vital tomar las medidas adecuadas y atajar la crisis sanitaria y económica global. ¿Por qué afecta en menor medida a los niños? ¿Cuánto dura la inmunidad o si es posible la reinfección? ¿Son la ausencia de gusto y olor algunos de los síntomas? ¿Cómo se comportará con la llegada del verano? Las dudas son múltiples. Lo cierto es que la relativa vuelta a la normalidad de las próximas semanas y meses pondrá a prueba algunos de los estudios apresurados que se van publicando. Uno de ellos analiza la relación entre el aire acondicionado y la expansión del virus. Se centra en las circunstancias del contagio de tres familias que comieron en mesas contiguas en un restaurante en Guangzhou (China) y en cómo pudo influir el aire acondicionado.

Con separación de las mesas de menos de un metro de distancia, sin ventanas y con aire acondicionado, 10 comensales se infectaron por coronavirus del total de 83 que estaban en esa momento. Se ha identificado el paciente 'cero' que llegó de Wuhan el 24 de enero. Justo ese día y tras comer en el restaurante comenzó a notar síntomas de tos y fiebre. En los días posteriores se confirmó el contagio por COVID-19 de otras nueve personas que justamente estuvieron sentadas en las mesas bajo el flujo de la máquina de aire acondicionado tal y como se ve el gráfico.

Los autores concluyen que la única fuente conocida de exposición al virus es el paciente 'cero' y que la causa más probable es el contagio por gotas respiratorias, aunque también dicen que esta puede no ser la única explicación. Explican que la transmisión por gotículas fue favorecida por el aire acondicionado. Los propios autores reconocen las limitaciones de su estudio ya que no hicieron una simulación de los flujos del aire en ese espacio.

La profesora de Microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, Kika Colom, se ha refirido en Twitter a este estudio y a la implicación del aire acondicionado de este estudio. "En este estudio se postula que quizá un sistema de aire acondicionado haya intervenido en la propagación del virus desde un individuo afectado a otras nueve personas que estaban al mismo tiempo en un restaurante. Los mismos autores reconocen que es una especulación porque lo que ellos proponen es que quizá el flujo de aire del sistema del aire acondiconado era suficientemente fuerte como para aumentar la distancia de seguridad de forma que desde el individuo afectado hasta los otros, aunque hubiera más de un metro y medio de distancia, el virus se hubiera podido propagar. No hay más evidencias al respecto y no tiene mucho que ver con el sistema del aire acondicinado sino con el flujo fuerte de aire", explica.

La comunidad científica aun no tiene claro si se transmite por el aire y creen que de permanecer en el aire lo haría en forma de aerosol. La Organización Mundial de la Salud no se ha pronunciado todavía al respecto. El Consejo científico del Colegio de Médicos de la Comunidad de Madrid (ICOMEM) explica a la Cadena SER que no observan evidencias suficientes en el momento actual que apoyen que el aire acondicionado pueda extender el coronavirus.

