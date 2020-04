"No tenemos que obsesionarnos con algo". Es la reflexión de Ricky Rubio en su nuevo paso por 'La Ventana', donde ha conversado con Francino y Francisco José Delgado y ha respondido a las preguntas de Marc Gasol y del escritor Rafael Santandreu.

Con este último ha reflexionado sobre la importancia de olvidar esas obsesiones, incluso la que él tenía con el baloncesto. De hecho, ha reconocido que fue un libro de Santacreu el que le enseñó a relativizar la importancia que le daba al baloncesto pese a que es lo que más le gusta. "Antes decía que no a cosas que son más importantes. A una comida con la familia, a detalles con los amigos...", ha apuntado.

Rubio reconoce que cuando se da tanta importancia a algo es posible que no salga como a uno le gusta: "Si pones demasiado peso en algo lo puedes acabar odiando".

La gran pregunta de Marc Gasol

El base ha contestado en directo a una pregunta sobre Marc en la que le cuestionaba por cómo le ha cambiado el hecho de ser padre. Y Rubio ha admitido que ahora no puede llevar a cabo rutinas que antes sí podía hacer, como las siestas en los días de los partidos o las horas de la comida. "Con un niño manda su horario más que el mío", ha reconocido.

También ha contestado a Salva, un padre que le pedía un consejo para su hija, que había perdido la ilusión por el baloncesto por este parón debido a la pandemia del coronavirus. "Es normal que se pierda. En mi primer año en la NBA me rompí los cruzados y estuve muy jodido. Se me cayó el mundo encima, pero la ilusión vuelve", ha señalado insistiendo en que no se puede estar motivado siempre.

Las últimas noticias del mundo del deporte