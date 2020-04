Este lunes la Cadena SER avanzaba en SER Deportivos las principales fechas de cara al regreso a los entrenamientos y a la competición en el fútbol español, teniendo en cuenta que se regresaría a las ciudades deportivas el 4 de mayo con entrenamientos individuales y que el regreso a la competición sería en la tercera semana del mes de junio tras un mes de pretemporada.

No obstante, en el Fútbol Club Barcelona no están del todo de acuerdo con estas fechas. Técnicos y jugadores del primer equipo azulgrana no ven clara la prisa de Javier Tebas por volver a jugar. Creen que debe garantizarse la seguridad sanitaria.

Ante la preocupación de la plantilla, la directiva le ha transmitido que lo primero será la salud. Aun quedan once jornadas del campeonato (110 partidos) que creen difíciles de encajar.

