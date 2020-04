¿Cómo nos afecta en España el histórico desplome del petróleo de referencia en Estados Unido?

La página económica vuelve a escribir otro término histórico en esta crisis del coronavirus; por primera vez el petróleo se vendió a cero dólares e incluso se pagó a quien quiso llevarse el crudo. Nunca habíamos visto nada semejante: ¿qué significa esto? Y sobre todo ¿cómo nos afecta?

El histórico desplome del lunes significa ya que la economía está parada en seco y rebosa petróleo en los almacenes. Que nadie consume petróleo porque cuando uno compra el barril de Texas para mayo, hay que quedárselo hoy martes y almacenarlo, lo que significa que:

No hay consumo: los conductores (confinados en casa), las aerolíneas (con todos sus aviones aterrizados), la industria (parada).

No hay capacidad para almacenar más crudo porque todos los depósitos están llenos.

Significará a corto plazo que vamos a un empacho de crudo, porque no se pueden parar las extracciones. Si se hace, la vuelta a la actividad requiere meses y mucho más dinero que cerrarlas.

¿Qué significará más adelante? Que se abarata la recuperación; hay que buscar un ángulo positivo, que llegará a partir de junio y de manera muy lenta, según el precio del crudo: porque lo que es gratis hoy vale 20 dólares en junio y más de 30 dólares en noviembre.

¿Cómo nos afecta esto aquí?

Podríamos pensar en esperar un "lleno el depósito, por favor" y que además nos paguen por repostar, pero no. Ese petróleo no se está transformando ni en gasolina ni en diésel porque no hay consumo. Así que lo que significa para nosotros es un empacho que tampoco termina de llegar a los depósitos de los pocos conductores que todavía conducen. En principio, nos afecta poco o nada, más allá de tirar de nuestros precios más hacia abajo, porque nosotros no compramos barriles de Texas sino de Brent, y el Brent funciona de forma diferente; de hecho, en el inicio de la jornada de este martes se encarecía un 0,7%.

El Texas se entrega para su almacenamiento.

El Brent se compra y se almacena en alta mar.

Pero el histórico desplome del petróleo de referencia en EEUU sí tiene un enorme valor simbólico. De los escenarios de apocalipsis que maneja el mercado, nadie parece estar pensando en una segunda ola de coronavirus.

El movimiento de Donald Trump

Tras el desplome del crudo Texas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su Gobierno almacenará petróleo hasta llenar las reservas del país con otros 75 millones de barriles aprovechando el bajo precio del crudo "Basándonos en las mínimas (cotizaciones) récord del precio del petróleo, a un nivel muy interesante para mucha gente, vamos a llenar nuestra Reserva Estratégica de Petróleo, esperemos almacenar 75 millones de barriles en las reservas", anunció Trump en rueda de prensa. El presidente afirmó que "sería la primera vez en mucho tiempo" que las reservas se llenan.

